2月26日、ロックバンド「MY FIRST STORY」（以下、マイファス）が活動休止を発表し、ファンに衝撃を与えた。約1カ月が経ち、今度はマイファスのボーカル・Hiroの妻で女優の山本舞香に不穏な情報が取りざたされている。

発端となったのは、3月17日の「文春オンライン」の報道だ。

「山本さんが、所属事務所を近く退所する予定で、独立して個人事務所を設立する準備をしていると伝えられたのです。同誌には、2025年10月期の深夜ドラマを山本さん主演で撮影していたものの、体調不良を理由に降板したとも記されています。Hiroさんがグループの活動を休止したこともあり、夫婦で“隠遁”するような印象を抱く人も少なくありません」（スポーツ紙記者）

山本はモデルを経て、2011年のドラマ『それでも、生きてゆく』（フジテレビ系）で女優デビューして以降、多くのドラマに出演してきた。しかし、少し前からその活動に“異変”が見られるようになった。

「2024年は『闇バイト家族』（テレビ東京系）や『Believe-君にかける橋-』（テレビ朝日系）などの連続ドラマに出演し、NHK連続テレビ小説『おむすび』で朝ドラ初出演を果たすなど、テレビに出ずっぱりの状態でした。しかし、2025年は4月期の『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）以降、ドラマ出演はなく、同年9月にMCとしてレギュラー出演していた『アナザースカイ』（日本テレビ系）も卒業するなど、テレビ露出が激減していたのです」（芸能担当記者）

2024年10月にHiroと結婚して以降、Instagarmで夫婦ツーショット写真を公開するなど、プライベートは充実していた山本。しかし、本誌「Smart FLASH」は3月、夫婦の気になる動向を伝えていた。

「マイファスの活動休止が現実味を帯びてきたころから『休止を機に、夫婦で海外移住を計画しているのではないか』という噂が業界内で広がってました。移住先の第一候補として、ハワイの名前があがっていたようです」（芸能プロ関係者）

海外移住の可能性が浮上するなか、夫婦で仕事をセーブする気配が見えつつある。そんな2人と距離を縮める人物が……。

「元AKB48の板野友美さんは、3月16日のInstagramで山本さんとのツーショット写真を投稿しました。美容メディア『MAQUIA』の撮影のオフショットだったようですが、同誌の対談企画では、2人はプライベートでも交流があることを告白していました。

板野さんは《今では旦那さん同士も仲良くなってね。最初はお互い人見知りだったのに、今は一緒に出かけたりして、もう完全に家族ぐるみの付き合いです》と、深い親交があることを明かしています。板野さんは自ら会社を立ち上げ、実業家としても活躍しており、夫は東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手なので、山本さん夫婦とはあまり接点がなさそうに見えますが、“異業種交流”しているようです」（前出・芸能担当記者）

結婚から2年、山本は、夫とどんな未来を思い描いているのか。