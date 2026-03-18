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田端信太郎が警告「リーマン級のこともないでもない」これが現実となる大暴落の引き金

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「【大暴落】〇〇が引き金となり、"リーマン・ショック"級の大暴落が来るかもしれません!!」を公開した。動画では、今後の金融市場において大規模な暴落が起こる可能性について、その引き金となる具体的なリスク要因を交えながら持論を展開している。動画の冒頭、「本当の下げ相場を経験済みですか？」という問いかけに対し、田端氏はリーマン・ショックを経験済みであると明言した。当時の市場の混乱が約2年という長期間に及んだことを回顧しつつ、現在の市場環境に潜む新たなリスクについて言及した。



田端氏は、今後の大きな懸念材料として「戦争」と「プライベートクレジット」の2点を挙げた。これらが連鎖的に作用することで市場に甚大な影響を及ぼすシナリオを想定しており、戦争が引き金となってプライベートクレジットが大きく崩れる場合、リーマン級の事態もあり得るのではないかと指摘する。想定外の事態を「頭の片隅に置いた方がいい」と語り、楽観視できない現状に警鐘を鳴らした。



また、同席した対談相手の女性も市場の動向について具体的な情報を交えて補足した。メディア関係者の間ではリーマン・ショックほどの規模にはならないという見方がある一方で、新たな暴落の引き金になる可能性は十分に存在すると説明する。さらに、「AIによるソフトウェア関連の会社の評価が下げられている」という昨今の状況に触れ、プライベートクレジットの融資先の20%がそうした関連企業であるというデータを示しつつ、「そこは結構気をつけた方が良さそう」と述べ、特定分野への集中リスクに言及した。



動画は、地政学的リスクや特定の金融セクターの動向が市場全体に波及する危険性を浮き彫りにし、投資家に対して不測の事態に備える重要性を説く内容となっている。