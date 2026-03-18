古着を愛でながらお酒を呑むだけ！「古着で呑む シーズン４」３月２０日（金）深夜２４時から３週連続放送！
今回の古着呑人は７人。自身のYouTubeチャンネルで古着関連の動画を意欲的に制作・配信している河合郁人、ＢＳテレ東で放送中の番組「和田明日香とゆる宅飲み」が人気で古着LOVERとして念願の番組出演となった料理家・和田明日香、元NHKアナウンサーでフリーになった１年ほど前に古着に目覚めたという中川安奈、人気グループ・超特急のメンバーで所ジョージに憧れて古着好きになったという松尾太陽、人気バンドCzecho No Republicのメンバーでモデルとしても活動するタカハシマイ、そして兄弟番組「川島明の辞書で呑む」から見届け人として参加、”店員役“から初めて呑人枠に昇格した賀屋壮也（かが屋）、芸人界屈指の古着コレクターとして知られるグッドウォーキン上田が参加します。さらに番組レギュラーで日本を代表する古着コレクターN.HOOLYWOODの尾花大輔とVCM（Vintage Collection Mall）代表の十倍直昭の専門家の先生２人が今回も全員が唸るマニアックな古着知識と超激レアなヴィンテージを披露します。
©ＢＳテレ東
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≪出演者コメント≫
▼河合郁人
古着友達はたくさんいるんですけど、こうやって色々なジャンルの方と古着で呑める場はなかなかなくて。新しい発見ができたり自分の好きなものを紹介できたり、すごい平和で幸せな空間でした。楽しかったです！
▼和田明日香
古着屋さんに行く時って何か探しに行くっていうよりは一期一会を楽しみに行っていたんですけど、今日から特定のものを探すっていう楽しみもひとつ増えて、ますます古着を買うことが好きになりました。知識あるなし関係なく、古着仲間を増やしていけたらと思うので、ぜひみなさんも一期一会を探しに古着屋さんに行ってみてください！
▼中川安奈まだ古着ビギナーなので、ここに私がいていいのかな？と思いながら最初は緊張していたんですけど、始まったらあっという間で本当に楽しかったです！勉強になりました。
▼松尾太陽（超特急）
初めて出演させていただいたのですが、皆様が温かく迎え入れてくださって。「こんなに古着のことをたくさんお話ししていいんやな！」って思いました。すごく楽しかったです。本当にいい番組ですね。
▼タカハシマイ
古着の話をこんなに人としたことがあんまりないので、すごく楽しかったです。しかもお酒を呑みながら。友達の家で呑んいでる感覚っていうかそれがめっちゃ良かったです！
▼賀屋壮也（かが屋）僕だけ古着に関して知識がなく知らないっていう立場だったんですけど、こんな楽しいものだとは思ってなくて。みんなで褒め合う時間、最高でしたね。今の日本に必要な番組ですね「古着で呑む」は！
≪番組概要≫
【タイトル】 「古着で呑む シーズン４」
【放送日時】 《全３回放送》
＃１ 2026年3月20日（金）深夜24時00分～24時30分
＃２ 2026年3月27日（金）深夜24時30分～25時00分
＃３ 2026年4月3日 （金）深夜24時00分～24時30分
【放送局】 ＢＳテレ東
【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信!
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶TVer：https://tver.jp/series/srnibhjwhl
▶テレ東HP(ネットもテレ東): https://www.bs-tvtokyo.co.jp/furuginomi/
【出演者】 河合郁人、和田明日香、中川安奈、松尾太陽（超特急）、タカハシマイ、賀屋壮也（かが屋）、グッドウォーキン上田
専門家：尾花大輔、十倍直昭
【番組公式X】 ＠nomu_furugi https://x.com/nomu_furugi
【番組公式Instagram】 @nomu.furugi https://www.instagram.com/nomu.furugi/