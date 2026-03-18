古着を愛でながらお酒を呑むだけ！「古着で呑む　シーズン４」３月２０日（金）深夜２４時から３週連続放送！

芸能界屈指の古着好き・河合郁人

「ゆる宅飲み」でおなじみ料理家・和田明日香

実は“隠れ古着好き”元NHKのフリーアナウンサー・中川安奈

など

各界の古着LOVERたちが集結！

総額数千万円以上（！）の超貴重な古着をツマミに

大衆居酒屋でお酒を呑みます

ＢＳテレ東では３月２０日（金）深夜２４時から３週連続で「古着で呑む シーズン４」を放送します。昨年２月に始まった当番組は回を重ねるごとに話題を呼び、大好評につき早くも第４弾の放送となります。各界の古着を愛するメンバー＝古着呑人（ふるぎのみんちゅ）たちが自分の愛する古着を持ち寄り、みんなで愛でながら酒を呑むという異色の内容で、テレ東で不定期放送中「川島明の辞書で呑む」の兄弟番組です。

今回の古着呑人は７人。自身のYouTubeチャンネルで古着関連の動画を意欲的に制作・配信している河合郁人、ＢＳテレ東で放送中の番組「和田明日香とゆる宅飲み」が人気で古着LOVERとして念願の番組出演となった料理家・和田明日香、元NHKアナウンサーでフリーになった１年ほど前に古着に目覚めたという中川安奈、人気グループ・超特急のメンバーで所ジョージに憧れて古着好きになったという松尾太陽、人気バンドCzecho No Republicのメンバーでモデルとしても活動するタカハシマイ、そして兄弟番組「川島明の辞書で呑む」から見届け人として参加、”店員役“から初めて呑人枠に昇格した賀屋壮也（かが屋）、芸人界屈指の古着コレクターとして知られるグッドウォーキン上田が参加します。さらに番組レギュラーで日本を代表する古着コレクターN.HOOLYWOODの尾花大輔とVCM（Vintage Collection Mall）代表の十倍直昭の専門家の先生２人が今回も全員が唸るマニアックな古着知識と超激レアなヴィンテージを披露します。 ©ＢＳテレ東 ©ＢＳテレ東

古着呑人が持ってきた古着は王道のアメカジアイテムからデザイナーズ・ブランドのアイテムまで多種多様。河合は神と崇める大先輩・木村拓哉がドラマ「ビューティフル・ライフ」の中で着用した７０年代のカラフルなスキーダウン・ジャケット、和田は行きつけの古着店で購入した特徴的な柄が入ったジャケットを披露。それぞれ手に入れた背景やエピソードと共に愛する古着を紹介します。中でもマニアの間では「ゴツナイキ」と呼ばれる７０年代のNIKEパーカーからは中川のガチ恋愛話に発展！お酒が入った一同は古着そっちのけで中川の恋バナに切り込んでいきます。唯一の古着初心者である賀屋は以前、地方ロケに行った際に空気階段の水川かたまりに買ってもらったという唯一の自前古着を披露。専門家の２人からまさかの大絶賛を受けることに…。賀屋が「かたまりさん、ありがとう！！」と思わず叫んだ６０年代アメリカの軍モノの名品とは？他にも、ヴィヴィアン・ウエストウッドの名作・スター柄ジャケットや時代を変えたマルタン・マルジェラの傑作中の傑作・アーティザナル・コレクションのM-４７など幅広いアイテムをツマミにお酒を酌み交わします。ファッション好きなら絶対に楽しめる酒呑みヴィンテージ教養番組「古着で呑む」にぜひご期待ください！