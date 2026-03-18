新潟市の多くの小学校で終業式が行われ、児童たちが1年間のがんばりを振り返りました。



新潟市の上所小学校では終業式が開かれ、全校児童約680人が体育館に集まりました。三條貴之校長は「互いの頑張りを認めて、みんなが笑顔になって4月からの新学期を迎えましょう」とあいさつしました。



終業式の後、教室に戻った2年生たちを待っていたのは通知表。担任の先生が一人一人に良かったところを伝えながら手渡しました。



■2年生

「(Q.通知表もらってどうでしたか？)うれしかった。(3年生になったら)理科が楽しみ。」



■2年生

「みんなにあいさつすることを頑張った。(3年生になったら)算数で計算をいっぱい頑張りたい。」



さらに、春休みの予定を聞いてみるとー



■2年生

「ディズニーシーに行きます。楽しく遊びたい。」



上所小学校では19日が卒業式で、新学期は4月7日に始まります。