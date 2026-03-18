4月3日よりテレ東系で放送がスタートする深川麻衣主演のドラマ25『週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～』のメインビジュアルが公開された。

参考：深川麻衣主演でKis-My-Ft2 千賀健永と恋人役に 『週末旅の極意3』4月3日より放送

本作は、「旅情感」と「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラマ”。2023年7月に「夫婦」をテーマにしてシーズン1が放送され、2025年1月には「家族」をテーマにしたシーズン2が放送された。シーズン3となる本作では「結婚」がテーマとなる。

季節は春。綾香（深川麻衣）と隆（千賀健永）が出会い、そして付き合って5年が経った。お互いに30代半ばへと突入し「結婚」というものを意識するようになったものの、なかなかきっかけを掴めずにいた。そんなある日、綾香がテレビで目にしたのは「週末旅」を通して本音を語り合う家族の姿。気づけば、そのまま隆を旅へと誘っていた...。旅先での美味しい食事や目の前に広がる絶景に癒やされ、久々に仲睦まじい時間を過ごす2人。だが、将来について語り始めた隆に綾香の口から思わぬ告白があった……。

付き合って5年が経つ恋人・隆との結婚を考え始めたころ、あることがきっかけで将来について悩まされる主人公・進藤綾香役を深川、綾香の恋人で、保険会社に勤める小野隆役をKis-My-Ft2の千賀健永がそれぞれ演じる。

公開されたメインビジュアルは、春を彷彿とさせるピンクを基調とした、旅情たっぷりなデザインに。結婚について考えるための週末旅へと向かった綾香（深川麻衣）と隆（千賀健永）の神妙な面持ちが、一面に広がる美しい景色を背景に写し出されている。

さらに、本作のオープニングテーマが、SNS総再生回数が2億回を超えたシンガーソングライター・のんぴーの「さよならサボテン」に決定した。

のんぴー（オープニングテーマ担当）コメントこの度、オープニングテーマに「さよならサボテン」が決まったこと、本当に嬉しく思います！恋も旅も新しい出会いや別れ、過去を手放し前に進む瞬間もあると思います。そんな想いと新しい一歩の気持ちを曲に込めました！ドラマと一緒に、この歌が皆様の心にそっと寄り添えたら嬉しいです！是非、物語と共にお楽しみください！ 人間パワースポットのんぴーでした！（文＝リアルサウンド編集部）