デビュー25周年！杉本有美『週プレ』で見せた進化し続ける美貌

杉本有美が、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。

杉本有美 ©前康輔／集英社

【プロフィール】

杉本有美（すぎもと・ゆみ）

1989年4月1日生まれ 大阪府出身 身長168cm

血液型＝A型

小学6年生からモデルとして活動し、高校2年生で「三愛水着イメージガール」に選出され、それを機にグラビアの活動を開始。スーパー戦隊シリーズ『炎神戦隊ゴーオンジャー』（テレビ朝日）の出演から、女優として本格的に活動し、NHK朝ドラ『ゲゲゲの女房』や大河ドラマ『江～姫たちの戦国～』などにも出演。現在、舞台やドラマなどで活躍中。

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今号の『週プレ』は、目を見張る美しきスタイル・宮部のぞみの表紙と巻頭グラビアに、全12ポーズ収録のDVD映像は40分！ デビュー25周年、ますますキレイになった杉本有美、いつの間にこんなに色気が！宇咲の最新撮り下ろしも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】杉本有美写真集「余白の色気。」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月16日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】杉本有美写真集「余白の色気。」©前康輔／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』13＆14合併号は3月16日に発売！