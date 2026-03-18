本日3月18日（水）よる10時より第9話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜（あやな）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。放送を前に、第9話の見どころを紹介。

発熱した文菜から連絡を受けて、部屋を訪れた山田（内堀太郎）。しかし、文菜が山田を呼んだのは、恋人のゆきお（成田凌）ときちんと向き合ってみたい、そして、もう二人で会うのをやめたいという決意を伝えるためだった。文菜が寝たあともしばらく部屋にいた山田。そこに小太郎（岡山天音）がやってくる。エンちゃん（野内まる）から風邪で店を休んでいると聞いて、心配して来たのだ。

鉢合わせた二人はともに「やばっ、彼氏じゃん！」と相手を見て思い、ともに一刻も早くこの場から去ろうとする。恋人と浮気相手が鉢合わせて慌てる場面は多くのドラマで見てきたが、こんな鉢合わせはなかなか見たことがない。しかも二人は初対面。持ち合わせた情報だけを頼りに会話していくからすごくズレたコントのような会話が繰り広げられていく。

「美容師されてるんですよね？」と山田が小太郎に聞いたことをきっかけに、小太郎は「え、文菜が俺のこと話してるんですか？」と喜びと不安が混じった返答をし、彼氏（じゃないのだが）に対して、「俺には（あなたのこと）何にも話してくれないから」「まあ、変に嫉妬しちゃってもね」などと心情を吐露していく。その言葉を聞いた山田は山田で（嫉妬するほど彼女のことを好きな彼氏なのか……）と思っていく。

この場面は、監督の今泉力哉が手がけたさまざまな映画でも描いてきた、笑いと切なさが合わさった場面になっている。二人のやりとりが終わる頃、小太郎は勘違いから生まれた多くの言葉にとても心が救われている。第7話に出てきた「人は本当のことにだけ救われるわけじゃなくて、嘘に救われることもある」という言葉。小説や創作物は本来そういったものだ、という会話をしていた文菜と山田。勘違いから生まれた多くの嘘が、まさに小太郎を救う場面になっている。

数日後、文菜はエンちゃんと行きつけの喫茶店「イスニキャク」にいた。文菜は、病み上がりでラーメン屋に行った際に店にいた酔っ払いのサラリーマンたちの話をする。上司らしき人が一番若い社員をいびっていて、文菜は見るに堪えかねて注意をした。でもその行動が果たしてよかったのかどうか、わからずにいた。その話を聞いて店員の和地くん（水沢林太郎）は文菜の行動を賞賛するが、ジョーさん（芹澤興人）は「一時の、その場限りの優しさってものすごく難しいよね」と言う。さらに「二つあるよね、優しさって。今この瞬間の優しさと。長い目で見た時の優しさと」と語る。優しさのかたちについて考え込む文菜。きっと頭の中にはゆきおがいるのだろう。

マフラーを編む日々を過ごす文菜のもとに、クリスマスイブにゆきおと買った椅子が届く。箱から取り出し、愛おしそうに触れてみる文菜。同じ頃、ゆきおの家にも椅子が届く。そこには紗枝（久保史緒里）の姿があった。ゆきおがつくった美味しそうなカルボナーラを一緒に食べる二人。文菜がマフラーを編みながらゆきおとの関係性について考え続ける中、ゆきおはゆきおである決断を下そうとしていた。

紗枝とゆきおが話す場面は、第8話の文菜と山田の別れの場面同様に長回しのワンカットで芝居を撮っている。それは、二人の中で揺れ動く心情をまるっと捉えるために、その場の空気ごと描くために選んだ方法。ゆきおの苦しさと紗枝の苦しさ、それぞれの迷いもすべて曝け出して、本音で話し合うからこそ生まれる空気が、その場にいるかのように伝わってくる。

無事、マフラーが完成して迎えたゆきおの誕生日。ほぼ寝付けないまま朝を迎えた文菜は、ゆきおが指定した待ち合わせ場所に早めに到着する。そこは二人が初めて出会ったコインランドリーだった。到着したゆきおは、外を見ながら「晴れたね」と呟く。「私、冬の晴れた日が一番好き」と言う文菜に対して、ゆきおは「冬？もう3月だよ」と微笑み返す。

3月。同じ日でも、それを冬と捉える文菜。もう春では？と捉えるゆきお。冬から春に季節が変わりゆく中で、文菜とゆきおはどんな話をするのか。恋愛について考えすぎてしまう文菜の恋は、一体どんな結末を迎えるのか……第9話をお楽しみに。

現在、TVerでは第1〜3・8話を見逃し配信中。番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story）では、第9話のあらすじ・予告映像を公開中。

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