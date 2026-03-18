第1回【侍ジャパンを打ち砕いた“ベネズエラの3発”は「伊藤大海や若月健矢の責任ではない」…野村監督の愛弟子が明かす“最も責任を背負うべき人物”】からの続き──。野球解説者の広澤克実氏は1984年のロサンゼルス五輪に出場し、決勝戦でアメリカを6−3で破って金メダルを獲得した。さらに2011年にはカンボジア代表のコーチに就任し、選手のレベルアップに努めた。国際大会の経験や知見が豊富な広澤氏は、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）日本代表の敗戦に「日本野球って、どういうイメージですか？」と問う。（全2回の第2回）

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【写真を見る】いまや監督としての評価がうなぎのぼり！ 知将「野村監督」の愛弟子でもある“球界の異端児”といえば

「『日本野球とは“スモール・ベースボール”である』と明確に定義してしまうと、さすがに異論が出るかもしれません。とはいえ、多くの人が『足の速い1番打者がヒットで出塁して盗塁するか、もしくは2番打者がバントで送り、3番と4番の主軸打者につなぐ』という野球を思い浮かべるでしょう。さらにチーム編成としては投手力と守備力を重視。試合では相手チームが嫌がることを繰り返し、ロースコアの接戦をしっかり競り勝つ……こんな感じではないでしょうか。今回のWBCは初の準々決勝敗退という結果に終わりました。今こそ、『日本野球とは何か』を考え直す絶好のタイミングだと思います」

“再登板”を望む声が根強い栗山英樹氏

広澤氏は「例えば、野球には『センターライン』という用語があります」と言う。

「捕手から投手、ショート、二塁手、センターまでを1本のラインとして捉え、このラインを守備の要とする考え方です。少し極端な説明になりますが、堅守を目指すチームはセンターラインのスタメンを守備力で選びます。打力のある選手は一塁手、三塁手、レフト、ライトに置くわけです。ところが井端弘和監督は攻撃力を重視する編成を選択しました。そのためセンターラインを見ると、攻撃力との引き換えに守備力が低下したことは否めません」

打力と守備力の関係

日本代表の“センターライン”のスタメンを振り返ってみよう。ショートは源田壮亮が定位置だった。彼が守備力を評価されたのは間違いない。ただ皮肉と言うべきか、源田はWBCで打率5割、出塁率は6割6分7厘とバッティングが絶好調だった。

二塁の牧秀悟は「守備に難あり」と指摘されていた。打撃優先の選出だったわけだが、打率1割5分4厘と苦しんだ。

センターの鈴木誠也も打撃優先の起用だった。打率3割3分3厘、ホームラン2本、出塁率6割の打撃成績はさすがだが、「センターは巧守で盗塁が期待できる周東佑京ではないのか？」という異論がくすぶっていたのは事実だ。

「井端監督は強打者をスタメンに並べ、破壊力抜群の代表チームを編成しました。しかし投手力の不安は以前から指摘されていましたし、打力と引き換えに守備力が低下しました。小技で相手をかき回す“日本野球”もできません。当たり前ですが私は『長打力のある選手を代表に選んではならない』と言っているわけではありません。日本代表がどんな野球をするべきか考えた時、1番は周東選手で、大谷翔平選手は4番という打順でもよかったのではないかと思うのです。実際、ベネズエラ戦では投手力と守備力で敗北しました。この戦訓をどう活かすかが求められています」（同・広澤氏）

次期監督は誰

ファンからは「頑張った」とねぎらいの声が寄せられているが、日本としては次のWBCでリベンジを果たしたいのが本音だろう。担当記者が言う。

「そこで話題になっているのが次期監督です。インターネットの投票ではイチローさんを希望する意見が圧倒的です。また一部のスポーツ紙は松井秀喜さんと栗山英樹さんの名前を挙げています。ただ野球解説者などから『監督経験のない人が、いきなり日本代表の監督に就任するのは酷ではないか』という疑問の声も上がっています。侍ジャパンの歴代監督を振り返ってみると、例えば当時は監督経験のなかった小久保裕紀さんは、プレミア12で3位、WBCではベスト4と輝かしい実績を残せたとは言い難い。井端監督もプロ野球のチームで指揮を取った経験はありません。ただ、そもそも監督就任を要請されても固辞する人が少なくないので、そういう点も含めての人材難というのが最大の問題だと言えるでしょう」

井端監督が退任の意向を示したいま、それでは、本当に侍ジャパンの次期監督に適任なのは誰か。広澤氏は「ひょっとすると賛同してくださる方は少ないかもしれませんが、私は日ハムの新庄剛志監督が代表監督に適任だと考えています」と言う。

勝てば名将、負ければ愚将

「日ハムの戦い方を見ても、新庄監督がスモールベースボールを重視していることが分かります。日本野球の“強み”を踏まえた上でのチーム編成が可能ではないかと期待します。選手より目立とうとするのはマイナスポイントですが（笑）勝負勘もありますし、何より代表選手が楽しくプレーできる雰囲気を作ってくれるはずです。また井端監督ですが、監督経験がなくてもチームの指揮はできます。そして勝敗は結局のところ時の運で、勝てば名将です。ただ、チーム編成は監督経験の有無が大きいかもしれません。厳しい実戦の場に身を置いた監督の経験があるからこそ、選手の資質を正確に見抜くことができる。監督経験のない人が視察と推薦だけでチームを編成しても、強い代表とはならない可能性がある。これもWBCの戦訓の一つではないでしょうか」（同・広澤氏）

第1回【侍ジャパンを打ち砕いた“ベネズエラの3発”は「伊藤大海や若月健矢の責任ではない」…野村監督の愛弟子が明かす“最も責任を背負うべき人物”】では、日本代表の敗因は何だったのか、広澤氏の分析を詳細に報じている──。

デイリー新潮編集部