WBCで右ひざを負傷

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表で出場した鈴木誠也外野手（カブス）は、14日（日本時間15日）の準々決勝ベネズエラ戦で右ひざを負傷。16日（同17日）にカブスに合流し、MRI検査を受けると米記者が伝えた。新たな情報を待つ米ファンは、なかなか診断結果が公表されないことにやきもきしている。

1次ラウンド3試合で打率.333、2本塁打、5打点と活躍し、東京ドームで熱狂を生んだ鈴木。ただ敗れた14日（同15日）の準々決勝ベネズエラ戦では「3番・中堅」で先発したものの、初回に盗塁を試みた際に負傷。2回の守備から退いた。試合後は右脚をやや引きずるようにして球場を後に。「最後の最後でこうやって怪我してしまったんで、申し訳ないなっていう気持ち、それだけです」と語っていた。

鈴木は既にカブスに合流し、MRI検査を受ける予定であると米メディアに伝えられていた。17日（同18日）、米イリノイ州地元放送局「マーキー・スポーツ・ネットワーク」に寄稿するブルース・レヴィン記者は自身のXに「スズキがついさっきクラブハウスに入った。自力で歩いてはいるが、まだ足を引きずっている。球団側から今日の午後に詳細のアップデートがある予定だ」と伝えた。

負傷から3日。なかなか怪我の状況が伝えられないことに、米ファンからは「スポーツ史上、最も時間がかかる診断だな」「異常だな。なんで秘密にしているんだ？」「ACL断裂でも、歩くことはできる……」「チーム側は結果を分かっているんだ。もし彼が手伝いなしで歩き回っているのなら、長期離脱するような怪我ではないと予想する」「MRIの結果は？」「彼が自力で歩いているのは良いニュースだ。3〜4週間以上休まないことを祈る」「おいおい、何が起きているんだ。セイヤ無事でいてくれよ。君が必要なんだ。愛してる」「めっちゃ心配だけど、もしかしたらそんなに悪くないのかな」などと困惑気味のコメントが集まっていた。



（THE ANSWER編集部）