3月17日までに、タレントの熊田曜子が自身のInstagramを更新。写真集撮影でのオフ動画をアップしたのだが、その露出度の高さに驚きが広がっている。

熊田は、《写真集「GRAVITYLESS」》と題した投稿をアップ。2026年3月18日に発売が予定されている41冊めとなる写真集の撮影の様子を動画で公開した。

「アップされた動画には、ソファーに横たわり、カメラを向けられている熊田さんが映っていました。しかし、その姿はほぼ裸。手で胸を隠し、足は組んでいるため、布がまったく見えないのです。セクシーな表情を浮かべながら撮影に挑む熊田さんの露出度の高さに、驚きが隠せません」（芸能プロ関係者）

《表紙になったカットの撮影の様子はこちら》と綴り、カバー写真の撮影だという今回の動画。しかし、その “出しすぎ” な姿に、コメント欄には《裸に見える》《まさか着てない？》など驚愕する声があがっていた。はいているのかわからないほど露出度の高い姿に、開いた口が塞がらないようだ。

熊田は、2021年5月、夫によるDV騒動のなかで不倫疑惑が浮上。その後、約2年間の泥沼の離婚裁判を経て、2023年4月に離婚が成立した。そのころから、露出度が増えてきたと前出の芸能プロ関係者がこう振り返る。

「熊田さんは、2022年ごろからポールダンスをスタート。水着のような練習着の姿や、ランジェリー姿などの投稿が増えました。さらに2025年には、京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER』に出演。ピンクのビキニ姿で登場し、鍛え上げられた肉体美を披露しました」

2001年から芸能活動を開始した熊田。グラビアアイドルとして活躍し、2000年代初頭からトップアイドルとしての地位を確立したが、そのポテンシャルは今も右肩上がりだ。

「2024年5月には、40冊めとなる写真集『spinning』を発売。当時、出版イベントでは『過去最大の露出』として入浴ショットなども披露していました。しかし、今回も前回に匹敵するほどの露出度をキープしているようです。今回の写真集も自信作となっているのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

まだまだグラビアアイドルとして現役だ。