ファツィオは、おしゃれで機能も充実したスマートモデル！

ヤマハ・ファツィオ｜Yamaha Fazzio

ヤマハ「ファツィオ」のコンセプトは“Simple & Casual Mover as a Lifestyle-wear”。この言葉が示す通り、ファツィオは日常に自然と溶け込むシンプルさと、所有する喜びを感じさせるデザイン性を両立している。

従来、ヤマハの125ccスクーターといえばスポーティなキャラクターが主流だったが、本機では一転してファッション性にフォーカス。街中での使い勝手はもちろん、乗り手の個性や価値観をさりげなく表現できる点が大きな魅力だ。

スタイリングは“Hello, Simple”をテーマに掲げ、無駄を削ぎ落とした面構成と親しみやすいフォルムが特徴。ヘッドランプやテールランプ、メーターパネルに至るまでオーバルモチーフで統一され、柔らかな印象と高い識別性を実現している。

ヤマハ・ファツィオ｜Yamaha Fazzio

フロントに配されたバーティカルアイコンや、前後に流れるサイドラインは、ファッションスクーターらしい軽快感を演出。カラーはリーフグリーンやライトブルーなど、日常を彩る4色が用意される。

さらに注目すべきは、ユーザーの個性を引き出すカスタマイズ性だ。ヘッドランプカバーやメーターパネルカバーなどの別売りアクセサリーが設定されており、ベースのシンプルなデザインを活かしながら、自分らしい一台へと仕立てることが可能。スクーターを“移動の道具”から“自己表現の一部”へと昇華させる提案といえる。

ヤマハ・ファツィオ｜別売りアクセサリー装着イメージ

ヤマハ国内モデル初採用のSMGシステムとは？

パワーユニットには、ヤマハ独自の設計思想「BLUE CORE」に基づく空冷124cc単気筒エンジンを搭載。WMTCモードで56.4km/Lと優れた燃費性能に加え、優れた冷却性能と、ロス低減という3つの要素を高次元で両立している。市街地などのストップ&ゴーが多いシーンでも扱いやすく、日常使いに最適な特性を備えている。

ヤマハ・ファツィオ｜"BLUE CORE"空冷エンジン

そして本機最大のトピックが、「スマートモータージェネレーター（SMG）」を核とした先進機能の採用だ。

エンジン始動用モーターと発電機を一体化したSMGシステムは、静粛性の高い始動を実現するとともに、「パワーアシスト機能」を搭載。これはヤマハ国内モデルとして初の試みであり、発進時にモーターが駆動力を補助することで、坂道やタンデム（二人乗り）時でもスムーズかつ力強い加速を可能とする。作動は最大約3秒間で、スロットル操作に応じて自然にアシストが加わるため、違和感のないフィーリングが得られる。

加えて、アイドリングストップ機構であるストップ＆スタートシステムも標準装備。信号待ちなどで自動的にエンジンを停止し、再発進時にはスロットル操作のみで静かに再始動する。

これにより燃費性能を約3％向上させるなど、環境性能にも配慮されている。従来のセルモーターにありがちな始動音もなく、ワンプッシュでスマートにエンジンを始動できる点も見逃せない。

ヤマハ・ファツィオ｜SMG（スマートモータージェネレーター）システム

車体まわりでは、97kgという軽量ボディと扱いやすいパッケージングが光る。シート高は765mmに設定され、足つき性にも優れるほか、フラットで広いフットボードにより自由度の高いライディングポジションを実現。

ゆったりとした乗車姿勢は長時間の移動でも疲れにくく、タンデム時の快適性にも配慮された設計となっている。取り回しの軽さも相まって、ビギナーからベテランまで幅広い層に対応する懐の深さを持つ。

ヤマハ・ファツィオ｜Yamaha Fazzio

日常での利便性を高める装備も充実している。スマートキーシステムをはじめ、容量19.1Lのシート下収納、USB Type-A電源ソケット、前後に配置されたカラビナ型フックなど、実用面での使い勝手は抜かりない。

さらにスマートフォン連携機能「Y-Connect」に対応し、車両情報の確認や通知機能を活用できるなど、現代のライフスタイルに即した装備が盛り込まれている。

ヤマハ・ファツィオ｜Yamaha Fazzio

ファッション性、機能性、そして先進技術をバランス良く融合させたファツィオは、日々の移動をもっと自由に、もっと楽しく彩りたい。そんなニーズに応える一台として、今後のスタンダードを塗り替える可能性を秘めている。

新型ファツィオの発売は4月24日で、車両税込価格は36万8500円。