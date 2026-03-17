『PEANUTS（ピーナッツ）』と「シュガーバターの木」のコラボ第3弾スイーツが登場。

春夏新作フレーバー『ストロベリーシェイク風』の「シュガーバターの木」が「スヌーピー」たちのかわいいスペシャルボックスやグッズと一緒に楽しめます☆

シュガーバターの木「スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ」

発売日：2026年4月1日（水）より順次

ブランド誕生15周年を迎えた「シュガーバターの木」と、コミック誕生75周年を迎えた『PEANUTS』がコラボレーション！

いよいよ待望の第3弾ラインナップが登場します。

コラボレーションテーマは、“Happiness is just being next to you.(しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ)”。

個性豊かな『PEANUTS』の仲間たちがいつも一緒にいるように、シュガーバターの木もいつもあなたに寄り添って、ホッとやすらぐ美味しいひとときを演出してくれます。

“パーティータイム！”な賑やかな雰囲気のスペシャルアートで作り上げた、かわいいスペシャルボックスや新作オリジナルグッズが勢ぞろい☆

お気に入りを身に着けて、お出かけを楽しむこともできます☆

新作『ストロベリーシェイク風』がスペシャルボックスで登場

春夏新作フレーバー『ストロベリーシェイク風』

あまずっぱいストロベリーショコラを、国産生乳の練乳パウダーを合わせたシリアル生地でサンドしています。

ひとくちで、爽やかな味わいがお口いっぱいに広がるデザートサンドです。

もちろん、お菓子や個包装にも「スヌーピー」と仲間たちをデザイン！

お菓子の絵柄は5種類。

個包装の絵柄は4種類となっています。

それぞれランダム封入のため、何が出るかも楽しみながら味わうことができます。

※『スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風』の単品販売はありません

※お菓子・個包装の絵柄はランダムです。1箱にすべて揃わない場合があります

スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入

価格：1,857円(税込)

内容：スヌーピー シュガーバターサンドの木 ×6個、スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風×6個

「スヌーピー」、「チャーリー・ブラウン」、「サリー」、「ライナス」が飛び出すポップアップ付きボックス。

ボックスの蓋には、たくさんの「シュガーバターの木」を持った「チャーリー・ブラウン」と「ウッドストック」、そして「スヌーピー」がいます。

蓋の内側では、シュガーバターの木を囲んでみんなでパーティーをしているハッピーな雰囲気がかわいい、今だけのスペシャルボックスです。

定番『スヌーピー シュガーバターサンドの木』と春夏限定『ストロベリーシェイク風』の2味詰合せですので食べ比べもできます☆

スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 16個入

価格：2,775円(税込)

内容：スヌーピー シュガーバターサンドの木 ×8個、スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風×8個

シュガーバターの木を運ぶ「スヌーピー」と、その上で寝ている「ウッドストック」のスペシャルアートがかわいい16個入缶。

みんなでパーティーをするため、シュガーバターの木も山盛りです。

側面まで「スヌーピー」と仲間たちが描かれ、隅々までじっくり見たくなるデザインとなっています☆

お菓子を食べ終わった後も飾ったり、小物入れにして楽しめます。

爽やかテイストがかわいいオリジナルグッズ

お出かけが楽しくなってくるこれからの季節。

日常使いはもちろん、ピクニックなどのお出かけや旅行にも便利な新作オリジナルグッズが勢ぞろいします。

『2WAYトートリュック』『Tシャツ』『メッシュポーチ』『巾着』『アクリルキーホルダー』は、催事・公式通販でしか出会えない限定グッズです。

直営店・催事・公式通販 共通：スヌーピー シュガーバターの木 ポーチセット

価格：2,860円(税込)

内容：スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入・スヌーピー シュガーバターの木 ポーチ 各1点

毎回大好評のポーチセット。

ポップアップ付きボックスとお揃いのデザインが可愛いポーチは、内ポケットやマチが付いて使い勝手抜群。

帆布素材で丈夫です。

「PEANUTS」と「シュガーバターの木」のコラボロゴチャームがついているのもポイント！

プレゼントにしても喜ばれます。

※ポーチの単品販売はありません

直営店・催事・公式通販 共通：スヌーピー シュガーバターの木 ステンレスタンブラー

価格：1,980円(税込)

冷たい飲み物が必須になる、これからの季節にぴったりなステンレスタンブラー。

ブルーのカラーリングが、おうちやオフィスを明るくしてくれます。

直営店・催事・公式通販 共通：スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ

価格：999円(税込)

荷物もたっぷり入るオリジナルエコバッグは、肩掛けもできる優れものです。

小さく折りたたんで、いつでも持ち歩ける相棒になってくれます。

催事・公式通販限定：スヌーピー シュガーバターの木 2WAYトートリュック

価格：4,200円(税込)

トートバッグにもリュックにもなる『2WAYトートリュック』は、通勤に便利なA4サイズが収納可能。

サイドポケットやファスナーポケットがついて荷物もたっぷり入ります。

また、リュック背面側ファスナーを開けることでスーツケースのハンドルにセットできるキャリーオン機能付き！

旅行や出張を快適にする必須アイテムになりそうです☆

催事・公式通販限定：スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ

価格：1枚 2,255円(税込)

サイズ：メンズ・レディース それぞれ S、M、L、XL展開

※画像は、右「レディースMサイズ着用」、左「メンズLサイズ着用」

何枚あっても嬉しいTシャツは、山盛りの“シュガーバターサンドの木”を運ぶ「スヌーピー」と、疲れて寝てしまった「ウッドストック」が可愛いコラボだけのオリジナルデザイン。

メンズ・レディース各4サイズと豊富なサイズ展開なので、家族やお友達・カップル同士でおそろいにするのもおすすめです☆

催事・公式通販限定：スヌーピー シュガーバターの木 メッシュポーチ

価格：1,380円(税込)

程よい透け感がかわいいメッシュ素材のポーチは今回が初登場！

レジャーや温泉・サウナなどで、小物を持ち歩くのに便利です。

催事・公式通販限定：スヌーピー シュガーバターの木 巾着

価格：880円(税込)

ふわもこサガラ刺しゅうが可愛すぎるオリジナル巾着。

帆布素材のオリジナルポーチ・メッシュポーチ・巾着をシーンによって使い分けるのもおすすめです。

催事・公式通販限定：スヌーピー シュガーバターの木 アクリルキーホルダー

価格：720円(税込)

「スヌーピー」、「チャーリー・ブラウン」、「ウッドストック」の3種がセットになったアクリルキーホルダーです。

『2WAYトートリュック』につけたり、それぞれ取り外して使えるので仲良しのお友達とシェアしても楽しい！

販売情報

直営店

販売時期：2026年4月1日(水)〜9月末頃

取扱店舗：シュガーバターの木 大丸東京店・⻄武池袋店・そごう横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・博多阪急店・JR大宮駅店・パクとモグ 小田急町田店

※大丸東京店では、菓子のみ販売を開始。4月8日(水)より、ポーチセット及びオリジナルグッズ単品の販売を開始します。

販売時期：2026年4月8日(水)〜9月末頃

取扱店舗：シュガーバターの木 阪急うめだ本店

※店舗によりお取り扱いが異なります

※催事・公式通販限定オリジナルグッズは、直営店での取り扱いがありません

※販売方法や販売店は変更になる場合があります。最新情報は、ホームページにて確認してください。

直営店キャンペーン情報

「PEANUTS×シュガーバターの木」商品を税込3,000円以上購入すると、先着で直営店限定デザインのオリジナルステッカーがもらえます！

※予定数がなくなり次第終了

※1会計につき1点のお渡し

催事情報

期間：2026年4月1日(水)〜4月7日(火)

（1）大丸東京店 1階 MVPスイーツ

※ひとり各5点まで

※大丸東京店では『スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ』の販売はありません

※整理券や入場制限等を実施する場合があります

※人気商品のため早期完売の可能性があります

※販売方法は変更になる場合があります。最新情報はホームページにて確認してください

（2）阪急うめだ本店 地下1階 フードステージ

※菓子・ポーチセットはひとり各2点まで、オリジナルグッズ単品はひとり各5点まで

※mogilyによるデジタル整理券を発行。詳しくは阪急うめだ本店公式ホームページを確認ください

※公共の施設のため、深夜早朝から並ばないでください

※人気商品のため早期完売の可能性があります

※販売方法は変更になる場合があります。最新情報はホームページにて確認してください

催事キャンペーン情報

「PEANUTS×シュガーバターの木」商品を税込3,000円以上購入すると、先着で催事・公式通販限定デザインのオリジナルステッカーがプレゼントされます！

※大丸東京店・阪急うめだ本店それぞれ予定数がなくなり次第終了

※1会計につき1点のお渡し

通販情報

受付期間：2026年4月1日(水)10:00〜

取扱サイト：公式オンラインショップ「パクとモグ」、パクとモグスイーツショップ 楽天市場店、パクとモグスイーツショップ Yahoo!店、パクとモグ -HANEDA Shopping店-

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

※受付開始日時になると、商品ページが表示されます

※ひとり各5点まで

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付終了します

通販キャンペーン情報

公式オンラインショップ「パクとモグ」で「PEANUTS×シュガーバターの木」商品を含む税込3,000円以上を購入すると、先着で催事・公式通販限定デザインのオリジナルステッカーがもらえます！

※楽天市場店・Yahoo!店・-HANEDA Shopping店- は対象外です

※予定数がなくなり次第終了

※1会計につき1点のお渡し

春夏にぴったりの「ストロベリーシェイク風」フレーバーが楽しめるコラボ第3弾！

「PEANUTS（ピーナッツ）」と「シュガーバターの木」のコラボ商品は、2026年4月1日（水）より、直営店・催事・公式オンラインショップにて順次販売開始です。

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