【かっぱ寿司】期間限定「かっぱのとろ祭り」を開催 / 中とろが一貫140円 、みなみ鮪やとろサーモンも
回転寿司チェーン「かっぱ寿司」は、2026年3月19日(木)より、全店にて「かっぱのとろ祭り」を開催する。中とろ、みなみ鮪、とろサーモンなど、「とろっ」とした食感を楽しめるネタを特別価格で販売する。
今回のフェアでは、看板商品の『中とろ』を1貫140円(税込)で提供。さらにアプリ会員向けには、平日限定で『中とろ』140円からさらに29%OFFとなるクーポンも配信する。
このほか、みなみ鮪を使用した『プレミアムねぎとろ包み』や、いくらを添えた『とろサーモン いくらのせ』が登場。
また、とろろをトッピングしてさっぱりと仕上げた『とろっとまぐろ大葉包み(とろろ)』や、香ばしく炙った『豚トロ塩だれ炙り』、うなぎととろろを組み合わせた『うなとろっ天ちらし風にぎり(とろろ)』なども展開する。
【画像を見る】中とろ、ねぎとろ、とろサーモン、豚とろ、うなぎとろろなど フェア商品ラインアップをすべて見る〈フェアメニューラインアップ(価格はすべて税込)〉
◆中とろ
価格:一貫140円
※アプリ使用で平日限定29%OFF
口の中でとろける、かっぱ寿司の人気定番ネタ。
◆プレミアムねぎとろ包み〜みなみ鮪使用〜
価格:一貫110円
みなみ鮪を使用したねぎとろを、海苔で包んで味わう。
◆とろサーモン いくらのせ
価格:一貫110円〜
濃厚でとろけるとろサーモンの旨みと、プチっと弾けるいくらのコクがマッチした味わい。
◆3種の春ネタ軍艦三昧
価格:三貫320円〜
みなみ鮪を使用したプレミアムねぎとろ、ぷりっとした食感のほたるいか、春色の桜えびを一度に堪能できる贅沢な三貫セット。(プレミアムねぎとろ軍艦〜みなみ鮪使用〜･ほたるいか軍艦･桜えびマヨ軍艦)
3種の春ネタ軍艦三昧
◆豚トロ塩だれ炙り
価格:一貫130円〜
◆とろっと豚トロ塩だれ炙り(とろろ)
価格;一貫130円〜
◆うなとろっ天ちらし風にぎり(とろろ)
価格:一貫190円〜
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