【かっぱ寿司】期間限定「かっぱのとろ祭り」を開催 / 中とろが一貫140円 、みなみ鮪やとろサーモンも

回転寿司チェーン「かっぱ寿司」は、2026年3月19日(木)より、全店にて「かっぱのとろ祭り」を開催する。中とろ、みなみ鮪、とろサーモンなど、「とろっ」とした食感を楽しめるネタを特別価格で販売する。

今回のフェアでは、看板商品の『中とろ』を1貫140円(税込)で提供。さらにアプリ会員向けには、平日限定で『中とろ』140円からさらに29%OFFとなるクーポンも配信する。

このほか、みなみ鮪を使用した『プレミアムねぎとろ包み』や、いくらを添えた『とろサーモン いくらのせ』が登場。

また、とろろをトッピングしてさっぱりと仕上げた『とろっとまぐろ大葉包み(とろろ)』や、香ばしく炙った『豚トロ塩だれ炙り』、うなぎととろろを組み合わせた『うなとろっ天ちらし風にぎり(とろろ)』なども展開する。

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〈フェアメニューラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆中とろ

価格:一貫140円

※アプリ使用で平日限定29%OFF

口の中でとろける、かっぱ寿司の人気定番ネタ。

◆プレミアムねぎとろ包み〜みなみ鮪使用〜

価格:一貫110円

みなみ鮪を使用したねぎとろを、海苔で包んで味わう。

◆とろサーモン いくらのせ

価格:一貫110円〜

濃厚でとろけるとろサーモンの旨みと、プチっと弾けるいくらのコクがマッチした味わい。

◆3種の春ネタ軍艦三昧

価格:三貫320円〜

みなみ鮪を使用したプレミアムねぎとろ、ぷりっとした食感のほたるいか、春色の桜えびを一度に堪能できる贅沢な三貫セット。(プレミアムねぎとろ軍艦〜みなみ鮪使用〜･ほたるいか軍艦･桜えびマヨ軍艦)

3種の春ネタ軍艦三昧

◆豚トロ塩だれ炙り

価格:一貫130円〜

◆とろっと豚トロ塩だれ炙り(とろろ)

価格;一貫130円〜

◆うなとろっ天ちらし風にぎり(とろろ)

価格:一貫190円〜

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