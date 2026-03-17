BTS長編ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』予告映像＆メインキーアート解禁

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BTSのニューアルバム『ARIRANG』の制作過程に密着した長編ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』が、3月27日よりNetflixにて独占ライブ配信。

このたび、本作のトレーラーとメインキーアートが解禁された。

■7人が再びともに音楽制作を開始する姿を描く

2013年のデビュー以来、世界でも屈指の熱烈なファンコミュニティを築き上げてきたBTS。韓国の兵役義務を終えた7人のメンバーはロサンゼルスに集まり、それぞれが過ごした時間と変化を胸に、かつて共有していたクリエイティブな空間で、再びともに音楽制作を開始する姿を描く。

「もういちどどのように始めるのか」「過去に縛られることなく、どうやって敬意を払うのか」「そして、これからも一緒に前へ進むにはどうしたらいいのか」。迷い、笑い、再発見を重ねながら、“今の自分たち”を映し出すあらたな音楽を生み出していく7人。その結晶は、時代を象徴するランドマーク的なアルバムとなるでしょう。親密で、エモーショナルで、ときに心からの喜びに満ちた『BTS: THE RETURN』は、BTSだけが語ることのできる物語――レジリエンス、ブラザーフッドとしての絆、そして再創造を映し出している。

さらに、韓国・ソウルの歴史的名所、光化門（クァンファムン）から生中継されるニューアルバム『ARIRANG』のリリースを記念した特別なパフォーマンス、『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』は3月21日20時にNetflixにて、独占ライブ配信。RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7名が、再びグローバルなステージに集結する。

■配信情報

Netflix『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』

フォーマット：ライブ ※世界独占ライブ配信

03/21（土）20:00～（日本時間）

監督：ハミッシュ・ハミルトン

制作：Done + Dusted

Netflix『BTS: THE RETURN』

フォーマット：映画

03/27（金）

監督：バオ・グエン

制作: This Machine、HYBE、EAST Films

■リリース情報

2026.03.21 ON SALE

ALBUM『ARIRANG』

韓国発売日：3月20日

■関連リンク

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

https://www.universal-music.co.jp/bts/