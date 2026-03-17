元NHKアナ・中川安奈らが登場！『ロンハー』ラブマゲドン、ガチで彼女を探しに来た芸人も

3月17日（火）の『ロンドンハーツ』では、「究極恋愛シミュレーション・ラブマゲドン」が放送される。

この企画では、「もしも地球上に男7人＆女6人しかいなければ、あなたは誰と結ばれたいか？」の究極の選択を迫られ、結ばれたい相手をガチ指名。

見事、相思相愛となったカップルから抜けていき、誰とも結ばれない“屈辱男”は、地球上で1人ぼっちになってしまうという恋愛サバイバルだ。

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今回の男性陣は、井口浩之（ウエストランド）、奥田修二（ガクテンソク）、新山（さや香）、エース（バッテリィズ）、エバース（佐々木隆史、町田和樹）、さらにガチで彼女を探しに来たという藤本敏史（FUJIWARA）という豪華メンバーが勢ぞろい。

対する女性メンバーは、元フィギュアスケート選手の安藤美姫、元NHKアナウンサー・中川安奈、元祖バラエティ女王・鈴木奈々。そしてギャルモデルのみりちゃむ、元HKT48の田中美久、女子プロレスラーの上谷沙弥といったロンドンハーツ初登場メンバー。アスリート、モデル、アイドル、アナウンサーという肩書きが違うメンバーが揃う。

「尊敬できる」「笑顔が本当に可愛い」と男芸人たちが熱い想いを告白すれば、「自分のわがままも聞いてくれそう」「明るく楽しい家庭が築けそう」と女性陣からもまさかのアピール連発で、田村淳や有吉弘行もびっくり!?

エバースは、コンビ揃って怖い一面が明らかに？ さらに、藤本のモテ男ムーブに女性陣ドン引き？

果たしてどんなカップルが生まれるのか。