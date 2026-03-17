F355が最新レストモッドでよみがえる

1994年に登場したフェラーリF355は、美しい流麗なスタイリングと甲高いV8サウンドで知られる名車です。

イギリスのエヴォリュート・アウトモビリは2026年2月24日、2024年7月に世界初公開して大きな反響を集めたF355の最新レストモッドモデル「355 by エヴォリュート（355 by Evoluto）」について、生産準備が整ったことを発表しました。

【動画】超カッコイイ！ これが“超官能的”サウンドのV8エンジンです！

最終生産プロトタイプは、これまでに5000マイル（約8046km）のサーキット走行テストと、1万マイル（約1万6093km）におよぶエンジンテストを完了しています。

さらに同年4月には最終的な2万マイル（約3万2186km）の耐久テストを終える予定であり、この徹底した検証プログラムは、同社が提供する2年間または2万マイルの保証を裏付けるためのものです。

世界限定55台となるカスタマーカーのうち、記念すべき最初の1台は2026年3月から生産施設での作業が始まり、2026年第4四半期には最初の納車が予定されています。

355 by エヴォリュートが掲げるテーマは「Peak Analogue（アナログの頂点）」です。その心臓部には、レスポンスとパワーを極限まで追求した自然吸気V型8気筒エンジンが搭載されています。

3.5リッター仕様は最高出力420馬力を発揮し、8500rpmまで心地よく吹け上がります。さらに9000rpmまで回る480馬力の3.7リッター仕様も用意されており、極めて刺激的なパフォーマンスを実現しています。

シャシやサスペンションも全面的に再設計されました。フロントで77mm、リアで66mmのワイドトレッド化が行われ、コーナリング時の安定性が大幅に向上しています。

モータースポーツ由来の技術を持つ「R53」社が公式サスペンションサプライヤーに選ばれ、特注の3ウェイ調整式ダンパーが採用されました。さらにカーボンフュージョン技術によってボディ全体のねじり剛性を23％高めるなど、見えない部分にも徹底したボディ補強が施されています。

ステアリングのロック・トゥ・ロックは3.25回転から2.0回転へとクイック化され、よりダイレクトな操作感を実現。走りの質感を高めるため、6速マニュアルトランスミッションはギアチェンジのたびに特別なフィーリングを味わえるようチューニングされています。

電装系も約90％が新設計のワイヤーハーネスに置き換えられており、最新の空調システムを備えるなど、現代的な信頼性と快適性も確保されています。

内外装デザインは、フォード「RS200」や日産「R390」、アストンマーティン「V12ヴァンキッシュ」、ジャガー「Fタイプ」などを手掛けたスコットランド出身の著名デザイナー、イアン・カラム氏率いるチームが担当しました。

カーボンファイバー製ボディパネルによって軽量化（目標重量1250kg）を図りながら、オリジナルモデルの美しいプロポーションをより筋肉質に再解釈しています。

インテリアは最新のスクリーンに頼らないアナログ計器類や削り出しの金属パーツを採用し、時代を超越した美しさを誇ります。

また、DRVNオートモーティブ・グループは北米市場における初の公式販売パートナーとして「HK Motorcars」を任命。2026年2月27日から3月1日に開催された「MODA Miami」では、355 by エヴォリュートが展示されました。

伝説のスポーツカーが最先端のエンジニアリングによってどのような咆哮を響かせるのか。公開された動画からも、その圧倒的な完成度と“アナログの頂点”と呼ぶにふさわしい走りを感じ取ることができるでしょう。

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355 by エヴォリュートについてSNSでは、「めちゃ良い音」「乗ってみたい」といっ た、V8エンジンのサウンドや走りに期待する声が見られました。

また、「かっこいい」「スタイル抜群」といった、往年のフェラーリを思わせるデザインを評価するコメントも寄せられています。

さらに「まさに芸術品」「買える人が羨ましい」といった声もあり、F355をベースにしたレストモッドモデルとして多くのクルマ好きの関心を集めているようです。