3月17日（火）夜８時５４分放送「開運！なんでも鑑定団」✕「ありえへん∞世界」合体スペシャルを放送！SUPER EIGHT村上信五が20年以上放置した“お宝ジーンズ”に衝撃鑑定額！

テレ東で毎週火曜夜8時54分から放送中の「開運！なんでも鑑定団」。明日3月17日（火）夜8時54分からの放送では、人気番組「ありえへん∞世界」との合体スペシャル！ゲスト依頼人として登場するのは、「ありえへん∞世界」レギュラーの村上信五（SUPER EIGHT）。10年ぶり2度目の出演となる村上が持参したのは、世界的人気ブランド「リーバイス」のヴィンテージジーンズ3本。デビュー間もない20代前半に都内や大阪のジーンズショップで見つけ、「当時欲しかったけど買えなかった」という憧れを胸に購入した品々です。しかし、村上いわく「買ったお店がその後潰れていた」「物置の奥に入れっぱなしで忘れていた」という、なんとも『ありえへん』経緯が判明。「本物だと信じたい！」と、切なる願いを込めて本人評価額は強気の100万円！果たして鑑定士の判断は…？

©テレビ東京

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番組概要

【番組名】 開運！なんでも鑑定団

【放送日時】3月17日(火)夜8:54～9:55

【出演者】司会：今田耕司、福澤朗、菅井友香

ゲスト：村上信五(SUPER EIGHT)

＜出張鑑定ＩＮ群馬県安中市＞

出張リポーター：小田井涼平

出張アシスタント：吉川七瀬

鑑定士軍団：中島誠之助（古美術鑑定家）、北原照久（「TOY MUSEUM」館長）

安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）、山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）

増田孝（愛知東邦大学客員教授）、澤田一誠（「FAKEα」店長）

額賀大輔（「ヌカガファインアート」代表取締役）

ナレーター：銀河万丈、冨永みーな

【配信】

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