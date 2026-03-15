FRUITS ZIPPER、全員ロングヘアで雰囲気ガラリ「LARME」表紙登場
【モデルプレス＝2026/03/15】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が、3⽉17⽇発売の「LARME 068」（Spring 2026／株式会社LARME）の表紙に登場する。
【写真】「紅白」出場の人気7人組アイドル、ドーリーメイクで雰囲気ガラリ
今回の表紙ビジュアルでは、メンバー全員がロングヘアスタイルで登場。ピンクを基調にしたドレスにレースやフリル、リボンをあしらったロマンティックなスタイリングに加え、⼝元には“⽛”をモチーフにしたリップアクセサリーを着⽤し、⽢さの中にダークなムードを感じさせるビジュアルを披露している。
撮影は、バラの花々に囲まれた幻想的なセットで⾏われ、淡いピンクの世界観の中にミステリアスな雰囲気をプラス。レースグローブやフラワーモチーフのヘアアクセサリー、ヘッドドレスなど細部までこだわったスタイリングが印象的で、ガーリーな美しさとダークロマンティックな空気感が融合した仕上がりとなっている。
公開されたカットでは、ブルーのカラコンと⽛アクセサリーが印象的なドーリーな表情や、スカルモチーフのドレスを着⽤したダークなスタイリングなど、メンバーそれぞれが異なる雰囲気を披露。ピンクの⽢い世界観の中に、どこか儚さと毒気を感じさせるビジュアルで新たな魅⼒を⾒せている。
同誌では、FRUITS ZIPPERの撮り下ろしビジュアルに加え、ファッションやビューティーにフォーカスした特集も掲載予定となっている。
さらに、松本かれんはピンクの特攻服スタイルで“ヤンキーガール”に変⾝したビジュアルを披露。「Yankee GIRL」をテーマに撮影を実施。松本は、淡いピンクの特攻服に⾝を包み、背中には刺繍が施されたロング丈のジャケットをまとったスタイリングで登場。可憐なイメージとは⼀味違う、少しやんちゃでガーリーな“ラヴ上等？”な世界観を表現している。
誌⾯では、⼤きなリボンをサラシにした印象的なピンクの特攻服スタイルも披露。⾼めのポニーテールにリボンを合わせたヘアスタイルで、強気な表情を⾒せながらも、松本らしいキュートさを感じさせるビジュアルとなっている。背景にはハートや星、リボンなどのモチーフが散りばめられ、ヤンキー⽂化のイメージにガーリーなエッセンスをミックス。さらに、誌⾯には「羅流夢」「愛羅武勇」などの装飾⽂字もあしらわれ、ポップで遊び⼼のある“ガーリーヤンキー”の世界観を表現している。
今号では、松本の撮り下ろしビジュアルに加え、ファッションや世界観に迫る特集も掲載されている。
そのほか誌面には、CUTIE STREETの桜庭遥花、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加し話題を呼んだ多⽥莉⾳、同番組出演をきっかけに“おひなさま”の愛称で人気を集めている長浜広奈らが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】「紅白」出場の人気7人組アイドル、ドーリーメイクで雰囲気ガラリ
◆FRUITS ZIPPER、全員ロングヘアで雰囲気ガラリ
今回の表紙ビジュアルでは、メンバー全員がロングヘアスタイルで登場。ピンクを基調にしたドレスにレースやフリル、リボンをあしらったロマンティックなスタイリングに加え、⼝元には“⽛”をモチーフにしたリップアクセサリーを着⽤し、⽢さの中にダークなムードを感じさせるビジュアルを披露している。
公開されたカットでは、ブルーのカラコンと⽛アクセサリーが印象的なドーリーな表情や、スカルモチーフのドレスを着⽤したダークなスタイリングなど、メンバーそれぞれが異なる雰囲気を披露。ピンクの⽢い世界観の中に、どこか儚さと毒気を感じさせるビジュアルで新たな魅⼒を⾒せている。
同誌では、FRUITS ZIPPERの撮り下ろしビジュアルに加え、ファッションやビューティーにフォーカスした特集も掲載予定となっている。
◆松本かれん、“ヤンキーガール”に変⾝
さらに、松本かれんはピンクの特攻服スタイルで“ヤンキーガール”に変⾝したビジュアルを披露。「Yankee GIRL」をテーマに撮影を実施。松本は、淡いピンクの特攻服に⾝を包み、背中には刺繍が施されたロング丈のジャケットをまとったスタイリングで登場。可憐なイメージとは⼀味違う、少しやんちゃでガーリーな“ラヴ上等？”な世界観を表現している。
誌⾯では、⼤きなリボンをサラシにした印象的なピンクの特攻服スタイルも披露。⾼めのポニーテールにリボンを合わせたヘアスタイルで、強気な表情を⾒せながらも、松本らしいキュートさを感じさせるビジュアルとなっている。背景にはハートや星、リボンなどのモチーフが散りばめられ、ヤンキー⽂化のイメージにガーリーなエッセンスをミックス。さらに、誌⾯には「羅流夢」「愛羅武勇」などの装飾⽂字もあしらわれ、ポップで遊び⼼のある“ガーリーヤンキー”の世界観を表現している。
今号では、松本の撮り下ろしビジュアルに加え、ファッションや世界観に迫る特集も掲載されている。
◆CUTIE STREET桜庭遥花・多⽥莉⾳・おひなさま（長浜広奈）も登場
そのほか誌面には、CUTIE STREETの桜庭遥花、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加し話題を呼んだ多⽥莉⾳、同番組出演をきっかけに“おひなさま”の愛称で人気を集めている長浜広奈らが登場する。（modelpress編集部）
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