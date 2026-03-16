6月19日に全国公開される伊藤万理華と井之脇海がW主演を務める上田誠の初監督作『君は映画』のポスタービジュアルと特報映像、場面写真が公開された。

参考：伊藤万理華×井之脇海『君は映画』に前田旺志郎、菊池日菜子ら出演 公開日は6月19日公開に

本作は、人気劇団・ヨーロッパ企画と下北沢にある映画館・トリウッドがタッグを組んだ、『ドロステのはてで僕ら』『リバー、流れないでよ』に続くオリジナル長編映画。前述の過去2作をはじめ、『サマータイムマシン・ブルース』、『夜は短し歩けよ乙女』、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（日本語吹き替え版脚本）、『リライト』など数々の話題作で脚本を手がけてきたヨーロッパ企画代表・上田の監督デビュー作となる。

上田監督が“一角コメディ”と名付けた本作の舞台は、下北沢にある実在のビル「シェルボ下北沢」。その2階に入る映画館・トリウッドが物語の中心だ。下北沢で劇作家をしているマドカは映画を観に行く。三軒茶屋でバンドをしているカズマも映画を観に行く。すると、互いの出来事が映画としてスクリーンに映し出されるという、ありえない“構造”が生まれてしまう。さらに映画館の両隣にある「グッドヘブンズ」と「三日月ロック」ではのっぴきならぬ問題が発生。マドカとカズマは、この“構造”を利用しながら解決に奔走するが、互いの映画は次第に影響し合い、事態は斜め上の超展開へ。これまで「2分の時差でつながった2階と1階」「2分が無限にループする京都・貴船の老舗料理旅館」と、“場所にあて書きする”作劇を得意とし、その斬新な構造で国内外を驚かせた上田監督が、下北沢の一角にあて書きをし、新たな構造映画を生み出した。

劇作家のマドカを演じるのは、上田とはドラマ『時をかけるな、恋人たち』（カンテレ・フジテレビ系）などでタッグを組んできた伊藤。そして、バンドマンのカズマを井之脇が演じる。そのほか、前田旺志郎、菊池日菜子、金子鈴幸、三河悠冴、今井隆文、ザ・ギースの尾関高文と高佐一慈、ヨーロッパ企画の藤谷理子、金丸慎太郎、石田剛太、酒井善史、土佐和成、角田貴志、諏訪雅、永野宗典らが出演する。

公開されたポスタービジュアルは、トリウッドの座席に座り映画を観ているマドカ（伊藤万理華）とカズマ（井之脇海）の姿が描かれている。スクリーンには2人の姿が写し出され、さらにその状況をスクリーンの向こう側から巨大なマドカとカズマが観ているという、「映画に観られてた。」というキャッチコピーを体現するデザインに。アートディレクターは映画監督としても活躍する東かほりが担当した。

あわせて公開された特報映像は、下北沢を舞台にした青春映画のムードで始まるも、カズマの「えっ、なにこの映画？」というセリフから状況が一変し、下北沢らしかるぬ不穏なシーンが次々と映し出される。最後はマドカの「あんたが映画」という謎の一言で締めくくられる。

あわせて公開された場面写真では、映画館の客席で何かに驚いた表情を浮かべるマドカらや、古着屋で言葉を交わすマドカとカズマの姿などが切り取られている。

また、本作の主題歌が、1990年代後半から独自の音楽性を守り続けてきた2バンド、Analogfish × moools による「Heisei Imokempi Ondo」に決定。左右チャンネルで別々のバンドが演奏するという録音手法に、本作の全貌を読み解くヒントが。

なお本作は、世界三大ファンタスティック映画祭の一つであるブリュッセル・ファンタスティック映画祭でのワールドプレミア上映が決定しているほか、台北金馬ファンタスティック映画祭、ブラジルのファンタスポア映画祭への選出も決まっている。（文＝リアルサウンド編集部）