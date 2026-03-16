スペースXが2日連続でスターリンク衛星を打ち上げ　合計54機を軌道投入

スペースXは日本時間2026年3月13〜14日にかけて、カリフォルニア州とフロリダ州の2拠点から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを相次いで打ち上げ、スターリンク（Starlink）衛星合計54機を所定の軌道へ投入しました。いずれも第1段ブースターの海上回収に成功しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 17-31）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月13日 23時57分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 25機（Starlink Group 17-31）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1071）は今回が32回目の飛行で、これまでにNROL-87、NROL-85、SARah-1、SWOT、Transporter-8、Transporter-9、NROL-146、Bandwagon-2、NROL-153、NROL-192、Transporter-14、Transporter-15、そしてスターリンクミッション19回に使用されてきました。打ち上げ後、第1段ブースターは太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You（OCISLY）」への着艦に成功しました。同ドローン船への着艦は183回目となります。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 10-48）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月14日 21時37分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink V2 Mini 29機（Starlink Group 10-48）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1095）は今回が6回目の飛行で、これまですべてスターリンクミッションに使用されてきました。打ち上げ後、第1段ブースターは大西洋上のドローン船「Just Read the Instructions（JRTI）」への着艦に成功しました。同ドローン船への着艦は153回目、スペースX全体では585回目のブースター着艦成功となります。

Space.comによると、今回の2回の打ち上げにより、スターリンク衛星の稼働数は合計9985機に達しました。Starlink Group 10-48はスペースXにとって2026年で32回目の打ち上げとなっています。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

スターリンク衛星は、打ち上げ後しばらくの間、列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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