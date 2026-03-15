エールディヴィジ 25/26の第27節 トウェンテとユトレヒトの試合が、3月15日20:15にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。

トウェンテはマルコ・ピアツァ（FW）、サム・ラマース（FW）、ダーン・ロッツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはアルチョム・ステパノフ（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ダニ・デビト（MF）らが先発に名を連ねた。

32分に試合が動く。ユトレヒトのアルチョム・ステパノフ（FW）がゴールを決めてユトレヒトが先制。

ここで前半が終了。0-1とユトレヒトがリードしてハーフタイムを迎えた。

62分、トウェンテは同時に3人を交代。トーマス・ファンデンベルト（MF）、マルコ・ピアツァ（FW）、ルート・ナイスタト（DF）に代わりアルノ・ベルスフーレン（MF）、リッキー・ファンボルフスビンケル（FW）、ロビン・プレパー（DF）がピッチに入る。

66分ユトレヒトが追加点。ジバイ・ゼキエル（MF）のアシストからアンヘル・アラルコン（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ユトレヒトが0-2で勝利した。

なお、トウェンテは25分にトーマス・ファンデンベルト（MF）に、またユトレヒトは18分にダニ・デビト（MF）、57分にジバイ・ゼキエル（MF）、89分にバシリス・バルカス（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 22:20:25 更新