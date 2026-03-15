大勢らが重い足取りでバスに…菊池が見送る

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦に5-8で敗れた。一夜明けた15日早朝。ナインはホテルを出発し、帰路についた。

両者譲らぬ乱打戦はベネズエラに軍配が上がった。1点リードの6回に4番手で登板した伊藤大海投手（日本ハム）が痛恨の3ランを被弾。そのまま5-8で最後は大谷翔平投手（ドジャース）が遊飛に倒れ、連覇の夢は途絶えた。

この試合は現地午後9時開始ということもあり、試合終了は15日の午前0時を回っていた。選手たちが帰路に着いたのは深夜1時半ごろ。そこから約8時間後、警察バイクは6台ほど待機する中、選手たちが続々バスに乗り込んだ。

最初に大勢投手（巨人）が乗り込みNPB組が続々とバスに乗った。その表情は晴れず、重い足取りだった。井端弘和監督も乗り込みバスは出発。メジャー組は同じバスには乗らず、菊池雄星投手（エンゼルス）らが見送った。（Full-Count編集部）