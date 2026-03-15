『声優アワード』新人声優賞8人発表 『薫る花は凛と咲く』中山祥徳・『デリシャスパーティ プリキュア』菱川花菜ら

『声優アワード』新人声優賞8人発表 『薫る花は凛と咲く』中山祥徳・『デリシャスパーティ プリキュア』菱川花菜ら