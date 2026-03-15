乃木坂46・FRUITS ZIPPER・AKB48ら豪華集結 ランウェイ＆ライブで盛り上げる グループ超えたペアランウェイも【「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」写真特集Vol.1】
【モデルプレス＝2026/03/15】15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にてガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」が開催された。ここでは、イベントの模様を写真と共にまとめる。【写真特集】
【写真】人気アイドルがランウェイ＆ライブ 25年開催時の華やかステージ
アイドルとファッションの融合を実現する同イベントは、今回で3度目の開催。MCは村重杏奈、ハリー杉山。出演者は乃木坂46や、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、≒JOYなど。
トップバッターを飾ったのはFRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌。シースルースカートとストーンがあしらわれたトップスでエレガントな雰囲気を放ち、顔を隠して登場。ハットから顔を覗かせると会場からは歓声が上がった。
同グループからは、メンバー全員がランウェイに出演。月足天音はツインテールとデニムミニスカートを合わせた甘辛MIXコーディネート、松本かれんは「ブラック・ジャック」ピノコ風のミニドレス姿を披露し、ファンを悶絶させた。
さらに、乃木坂46、FRUITS ZIPPERの妹グループであるCUTIE STREET、指原莉乃がプロデュースする≒JOYも、出演メンバー全員がランウェイに降臨。AKB48からも小栗有以や千葉恵里、佐藤綺星などの中心メンバーがモデルとして出演した。さらに、グループの垣根を超えてCANDY TUNE福山梨乃＆CUTIE STREET佐野愛花、CANDY TUNE小川奈々子＆≒JOY山野愛月、AKB48平田侑希＆フルコース中川心など、この日限りのペアランウェイも披露した。
アーティストステージにはFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこが登場し、個性溢れるパフォーマンスで会場の熱気は上昇。大トリは乃木坂46が飾った。（modelpress編集部）
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【写真】人気アイドルがランウェイ＆ライブ 25年開催時の華やかステージ
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌がトップバッター
アイドルとファッションの融合を実現する同イベントは、今回で3度目の開催。MCは村重杏奈、ハリー杉山。出演者は乃木坂46や、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、≒JOYなど。
同グループからは、メンバー全員がランウェイに出演。月足天音はツインテールとデニムミニスカートを合わせた甘辛MIXコーディネート、松本かれんは「ブラック・ジャック」ピノコ風のミニドレス姿を披露し、ファンを悶絶させた。
◆CUTIE STREET・≒JOYら人気グループ集結
さらに、乃木坂46、FRUITS ZIPPERの妹グループであるCUTIE STREET、指原莉乃がプロデュースする≒JOYも、出演メンバー全員がランウェイに降臨。AKB48からも小栗有以や千葉恵里、佐藤綺星などの中心メンバーがモデルとして出演した。さらに、グループの垣根を超えてCANDY TUNE福山梨乃＆CUTIE STREET佐野愛花、CANDY TUNE小川奈々子＆≒JOY山野愛月、AKB48平田侑希＆フルコース中川心など、この日限りのペアランウェイも披露した。
アーティストステージにはFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこが登場し、個性溢れるパフォーマンスで会場の熱気は上昇。大トリは乃木坂46が飾った。（modelpress編集部）
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