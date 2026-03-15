江田島市で水道管が破損した影響により、隣の呉市で発生した断水は、１０時間以上が経過した現在も続いています。【15日午後６時現在】

14日午前、江田島市江田島町小用の市道で発生した水道管の破裂は、管理団体による修繕工事が行われていて１５日未明ごろまでに完了する見通しです。

しかし、水道管破裂の影響で、送水していた呉市倉橋地区と音戸地区の一部では、15日午前から断水が始まり、１０時間以上が経った現在も続いています。

影響はおよそ５９００世帯、９１００人に及び、小学校や市民センターなど１１か所に設けられた給水所には住民らがつめかけました。

■地域の住民は

「断水が続いたら困ります。あす学校も、あるのかどうか。卒業式前なので行けたらいい」

また影響は、温泉施設にも及んでいます。

呉市倉橋町にある桂浜温泉館では、断水の影響で15日は終日臨時休館となりました。

■倉橋まちづくり公社 石濱孝二郎事務局長

「日曜日に断水とは運が悪いです。一番お客さまが楽しみに来る曜日なので。皆さまにはご迷惑をおかけしていると思います。」

水道管を管理する県水道広域連合企業団は、あすのうちの断水解消を目指して作業を進めるとしています。