脳梗塞や脳出血などで脳が損傷し、言葉に障害が残る「失語症」。



患者の多くは中高年で、職場復帰が課題となっています。



その「失語症」と向き合い、医師として再び働くことをめざす男性を取材しました。

脳出血で倒れた医師 右半身にまひ残る

（本間理央さん）「はみがき はーみー」「ブタさんもイイイのイーして」



札幌市に住む本間理央さん４８歳。



妻の峰沙さんと２歳の娘の３人で暮らしています。

本間さんは右手を思うように動かすことができません。



文字も利き手ではない左手で書きます。



（本間理央さん）「ちょっとまだ変だけど、最近はもうこれしかないので」

長沼町のクリニックで医師として働いていた本間さん。



フルマラソンにも挑戦するほど活動的な日々を送っていました。



Ｑ.何時間で完走を目指す？



（本間理央さん）「４時間半～５時間の間かな」

しかし、２０２４年１２月、勤務先で突然、ろれつが回らなくなり救急搬送されました。



脳出血でした。



一命はとりとめましたが、左脳の一部が損傷し、右半身にまひが残りました。



障害はこれだけではありません。



言葉を思い通りに出せなくなったのです。

診断は「失語症」 話を理解できても言葉にできず…

（本間峰沙さん）「倒れた当初は“ま”しか言えなかった。最初はうなずきだけ“うんうん”だけだったんですけど、今度口を開いたと思ったら“ま”しか言わなかったので」



このとき本間さんは「失語症」と診断されました。



失語症とは脳の言語中枢が損傷し、話す・話を聞いて理解する・読む・書くことが難しくなります。

（本間理央さん）「うーんと…」



（本間峰沙さん）「建物の写真？」



（本間理央さん）「うーんと、うーんと…」



話はほぼ理解できるものの、言葉にすることができません。

（本間理央さん）「ことばが出ないというか、いろんなことで頭の中でループしちゃって（ことばが）出てこない感じ。気持ちが…伝わらないというか」



発症から１年あまり。



本間さんは週に２回、言葉のリハビリを続けています。

（本間理央さん）「カレーライス」「目玉焼き」



（訪問看護ステーション健助 江面幸啓言語聴覚士）「もう１回やりましょうか」



（本間理央さん）「エビフライ」



地道な努力で言葉を徐々に取り戻してきました。

（訪問看護ステーション健助 江面幸啓言語聴覚士）「書く練習をやっていきましょう。カッコのなかに続く文章などをどんどん書いていきます」



（訪問看護ステーション健助 江面幸啓言語聴覚士）「ひっきりなしに車が通るから」



（本間理央さん）「安全に気をつけて」

（訪問看護ステーション健助 江面幸啓言語聴覚士）「そうですね。気をつけて渡りなさいが良さそうですね」



（訪問看護ステーション健助 江面幸啓言語聴覚士）「キーワードが頭の中では繋がってはいるんですけど、それを繋ぐ言葉を少し間違えたりする。失語症はいろんな症状が、しゃべれない以外にもあるので、そういうところの理解が深まっていくといいかなと」

毎日リハビリ続けるわけ…「内科医師としてやりたいこともある」

本間さんは麻痺した右半身のリハビリも毎日続けています。



（津村社長）「もっと上げる、もっと上げる。にじゅう～はち、にじゅう～きゅう、さん～じゅう。はい、息止めない、深呼吸」



Ｑ.マラソンとリハビリのどちらがつらい？



（本間理央さん）「こっちのほうが」



過酷なリハビリに耐える本間さん。



それにはある目標がありました。

（本間理央さん）「内科医師としてやりたいこともありますし、リハビリをすることによって元気にもっと近づくぞということで」



『医師として、また仕事がしたい』



職場への復帰を目指しているのです。



しかし、失語症患者の職場復帰は難しいのが現実です。



２０１５年の調査では、仕事に復帰できた患者は１割にも達していません。

（本間峰沙さん）「（医師への復帰について）不安ももちろんありますし、復帰予定のクリニックの理解があってこそだと思うのですが、会話もだんだんとできるようになってきて、できないことを探すよりも、できるようになってきたことを増やしていくというか、できることをどんどん探していく。夫と一緒に前向きに、そこに対して私もできるサポートをしていきたいなという思いで今はいます」

医師復帰に向けて…クリニックの協力受けてトレーニング

この日、本間さんはある場所に向かいました。



勤務先のクリニックです。



２０２６年に入ってから医師復帰に向けたトレーニングを始めました。

スタッフが勤務の合間を縫って患者役を買って出ます。



（本間理央さん）「まずおなかの初診を…んーと、ごめんなさい、おなかの触診を行いましょうか」



（スタッフ）「あ、はい」



診察を終えてからカルテを作成。



何度も直しながら時間をかけて入力します。



（スタッフ）「また患者さんに寄り添う本間先生を見たいなって思うので、私たちは待っています。ありがとうございます」

クリニックでは今後、患者への理解を進めるなどして、働きやすい環境を整えたいと話します。



（みどりクリニック長沼 笹島順平理事長）「頑張っている人はやっぱ応援したいと思うんですね。医療も全てそうですけど、個人の問題じゃなくてチームでやるものですから。その中で一つの役割として、本間先生が本間先生なりに活躍できれば僕はそれでいいと思う」

毎年さっぽろ雪まつりを楽しみにしている本間さん。



２０２５年は入院中でしたが、２０２６年は仲間たちと一緒に来ることができました。



楽しみはもう一つ。



友人の歌手のライブです。

（浅井未歩さん）「よくやってきたね 本当に お疲れ様 あなたの幸せ 願っているよ 色々ある人生だけど どんな瞬間も愛せたらいいな」



頑張る人をねぎらう歌詞が本間さんを勇気づけます。



（本間理央さん）「みなさんにパワーをもらっています。まだまだ頑張れる。それが生きる力になると思います」

伝えたい思いがうまく話せない苦しみ。



それでも、元のように言葉を取り戻したい。



家族や仲間に支えられ、「失語症」と向きあい続けます。