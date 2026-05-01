きょうの為替市場、本日もドル円は海外時間に入って急速に売られ、一時１５５円台半ばまで急落した。前日も円が急伸し、介入観測が流れているが、本日も継続している可能性が指摘されている。 明日から東京勢は大型連休後半に入り、円相場の参加者が少なくなることが想定されるが、連日の介入であれば、海外の投機筋も仕掛けづらくなる。日本の当局もその効果を狙っているの可能性もありそうだ。 ただ、このままドル円