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食べ痩せトレーナーのよしかさんが運営するYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」が、「【せいろダイエット】50代60代続々痩せた！ブロッコリーとにんじんのサラダ２品。超簡単な作り置き。」と題した動画を公開しました。



ダイエットとアンチエイジングに効果的とされるニンジンとブロッコリーを使い、デパ地下の惣菜のようなおしゃれなサラダ2品を紹介しています。



動画の最大のポイントは、マヨネーズの代わりに使う手作りの「食べ痩せドレッシング」です。



よしかさんが開発したこのドレッシングは、マヨネーズに比べてカロリーを約1/4に抑えられるにもかかわらず、しっかりとしたコクと旨味が特徴です。



ギリシャヨーグルトをベースに、卵黄や米酢などを混ぜ合わせるだけで、まるでマヨネーズのような濃厚な味わいが楽しめます。



調理では、せいろを使ってニンジン、ブロッコリー、そしてサラダに加える卵を同時に蒸し上げます。こうすることで調理器具も少なく済み、後片付けも簡単。



動画では、ニンジンと卵は10分、ブロッコリーは5分と、食材ごとに最適な蒸し時間を調整する様子が紹介されています。特にブロッコリーは茎の部分も皮を厚めに剥けば美味しく食べられるといい、食材を余すことなく活用するコツも披露されました。



蒸しあがった野菜とゆで卵、そして旨味と食感をプラスするちくわを、

それぞれ「食べ痩せドレッシング」で和えれば2品のサラダが完成。



実食したよしか氏は、蒸したニンジンの甘さに「甘い！」と驚きの声をあげ、

「せいろで蒸すと根菜がびっくりするくらい美味しくなる」とその魅力を語りました。



栄養満点で彩りも豊かな2品のサラダは、作り置きしておけば、

お弁当の一品や、忙しい日の夕食にも手軽に追加できます。



ダイエット中でも満足感のある一品を、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。