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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本生活が長すぎて、もう無理な韓国文化5選」と題した動画を公開。日本に8年間在住する東大博士課程のパクくん氏が、日本の快適さに慣れたことでかえって違和感を覚えるようになった母国・韓国の文化をランキング形式で紹介している。



動画でパクくん氏は、日本での生活を通じて「もはや受け付けられなくなった」と感じる5つの韓国文化を挙げた。まず5位の「はっきり表現」では、韓国では親しみの証でもある「最近太ったよね」「それセンスないよ」といったストレートな物言いに、今では驚いてしまうと語る。日本の「相手の心を優先して言葉を選ぶ文化」に慣れたことで、その心地よさを再認識したようだ。



続く4位は「全部聞く」文化。韓国では「早く仲良くなるために」と、初対面でも住んでいる場所や仕事、年収などプライベートな質問をすることがあるという。これに対し、相手のパーソナルゾーンを尊重する日本のコミュニケーションスタイルが、今の自分には合っていると感じていると述べた。



そして1位に選んだのは「接客環境」の違いだ。パクくん氏は、日本のサービス業における細やかな気配りに感動した経験を語る。歯科医院の受付で「今日はお足元が悪いのでお気をつけて」と声をかけられたエピソードを挙げ、日本では当たり前の光景が「人としての親切さ」に満ちていると指摘。一方で、韓国のコンビニ店員が携帯をいじりながら無表情で会計する様子に遭遇し、「そうだ、ここ韓国だった」と我に返ったという。これは効率を重視する文化の表れであり、どちらが良いという話ではないと前置きしつつも、日本の「おもてなし」の心に深く感銘を受けている様子がうかがえる。



動画を通してパクくん氏は、文化の優劣ではなく、それぞれの違いを客観的に分析。異文化での長期的な生活が、いかに自国の文化に対する見方を変えるかを示した。日本で暮らす人々にとっては、日常に溶け込んだ「当たり前」の価値を再発見するきっかけとなるだろう。