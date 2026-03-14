超特急“アロハル”高松アロハ＆柏木悠、コンセプト写真集発売決定 イベントも開催
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ（アロハ※高＝はしごだか）と柏木悠（ハル）のコンセプト写真集『BULLET TRAIN ALOHA&HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ』（主婦と生活社）が、5月29日に発売されることが14日、発表された。
【CMカット】ジンジャーエールの中を飛ぶ？超特急・柏木悠（ハル）
超特急は、2026年12月25日で結成15周年を迎える。先日は、長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では、音楽活動はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍している。
そんな超特急の年下組で“アロハル”として愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）のコンセプト写真集が発売される。テーマは「夜」。二人が見せる夜はどんな時間になっているのか期待が高まる。
また、発売を記念し、イベントの開催も予定している。
【CMカット】ジンジャーエールの中を飛ぶ？超特急・柏木悠（ハル）
超特急は、2026年12月25日で結成15周年を迎える。先日は、長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では、音楽活動はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍している。
そんな超特急の年下組で“アロハル”として愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）のコンセプト写真集が発売される。テーマは「夜」。二人が見せる夜はどんな時間になっているのか期待が高まる。
また、発売を記念し、イベントの開催も予定している。