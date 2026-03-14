超特急シューヤ、マッククルー時代の思い出明かす「しごできエピソード助かる」「らしさ全開」の声
【モデルプレス＝2026/03/14】超特急のユーキ（村田祐基）とシューヤ（志村秀哉）が13日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。シューヤが、アルバイトでのエピソードを明かした。
【写真】超特急「後ろから見ても前から見てもすぐ誰か分かる」独特な寝方をするメンバー
この日は、小学生の頃の夢を叶えたというリスナーからのメッセージを紹介。シューヤは「俺の幼稚園の頃の夢は、マクドナルドの店員さん」だったといい、「これ叶えてるんです…高校の時にマックでバイトしてた」と夢を実現させることができたと明かした。当時は、ハンバーガーなどの商品を作る作業が「超速かった」とした上で「店長はちょっと遅かった」ことから仲の良いスタッフに「店長作るの遅くないですか？」と話しかけたところ、「目の前のレーンからピョコって店長出てきちゃって」と店長に話を聞かれていたと回顧。それ以降「シフト入れなくなって。辞めました…そんなちょっと苦い思い出もありました」と笑いながら振り返った。
また同リスナーから、心が折れそうな時に超特急の存在に救われていたというメッセージを受け、シューヤは「やっぱりこう、あるもんね」と感動した様子。ファンとの交流イベントでも「8号車（超特急のファンネーム）のみんなが『（超特急が）いたから頑張れました』とか…涙が出そうになるぐらい熱い想いを伝えてくれて、そういうのをすごい感じました」と語った。
シューヤのアルバイトのエピソードに、リスナーからは「しごできエピソード助かる」「シューヤらしさ全開」「一緒に働きたかった」「爆速ハンバーガー作り見てみたい」など反響が続々と寄せられている。
また、努力してよかったと感じる瞬間について語り合う場面も。日頃からジムで体を鍛えているシューヤは「そりゃ筋トレっしょ。ユーキが最後の最後『REAL？』で脱ぐことをOKしてくれて、バーンッ脱いだ時です」と2月21日に開催されたグループのアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？」のファイナル公演で上半身裸になった瞬間を挙げ、「本当に嬉しかったですね。もうニコニコした、俺。最高でした」と興奮気味に口にした。
一方で「よくライブで僕アクロバットしてるじゃないですか」とユーキ。練習した新技が「初お披露目でライブで成功した時とかは、かなり『練習してよかったなぁ』って思います」と話すと、シューヤは「俺らもテンション上がる」とユーキのアクロバットで他のメンバーも盛り上がっていると話していた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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◆超特急シューヤ、幼少期の夢とは
この日は、小学生の頃の夢を叶えたというリスナーからのメッセージを紹介。シューヤは「俺の幼稚園の頃の夢は、マクドナルドの店員さん」だったといい、「これ叶えてるんです…高校の時にマックでバイトしてた」と夢を実現させることができたと明かした。当時は、ハンバーガーなどの商品を作る作業が「超速かった」とした上で「店長はちょっと遅かった」ことから仲の良いスタッフに「店長作るの遅くないですか？」と話しかけたところ、「目の前のレーンからピョコって店長出てきちゃって」と店長に話を聞かれていたと回顧。それ以降「シフト入れなくなって。辞めました…そんなちょっと苦い思い出もありました」と笑いながら振り返った。
シューヤのアルバイトのエピソードに、リスナーからは「しごできエピソード助かる」「シューヤらしさ全開」「一緒に働きたかった」「爆速ハンバーガー作り見てみたい」など反響が続々と寄せられている。
◆シューヤ「REAL？」ファイナル公演で肉体美披露した瞬間「最高でした」
また、努力してよかったと感じる瞬間について語り合う場面も。日頃からジムで体を鍛えているシューヤは「そりゃ筋トレっしょ。ユーキが最後の最後『REAL？』で脱ぐことをOKしてくれて、バーンッ脱いだ時です」と2月21日に開催されたグループのアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？」のファイナル公演で上半身裸になった瞬間を挙げ、「本当に嬉しかったですね。もうニコニコした、俺。最高でした」と興奮気味に口にした。
一方で「よくライブで僕アクロバットしてるじゃないですか」とユーキ。練習した新技が「初お披露目でライブで成功した時とかは、かなり『練習してよかったなぁ』って思います」と話すと、シューヤは「俺らもテンション上がる」とユーキのアクロバットで他のメンバーも盛り上がっていると話していた。（modelpress編集部）
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