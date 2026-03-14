細部にいたるまで使い勝手が向上した一部改良版「ヤリス」

2026年2月20日、トヨタはエントリーコンパクトカー「ヤリス」を一部改良し、3月2日に発売しました。



その後、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

2020年に登場した現行型で通算4代目となるヤリスは、今回の改良でさらに商品力を向上しました。

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ハイブリッド車には「電動パーキングブレーキ」および「ブレーキホールド機能」が標準装備となり、信号待ちの際にブレーキペダルを踏んだままにする必要がなくなりました。

また、上級モデルである「Z」と「G」にはフロント席にアームレストが採用されており、より快適なドライブができるようになったほか、全グレードで「スマートエントリー＆スタートシステム（運転席・助手席・バックドア／アンサーバック機能付き）」が導入され、日常の使い勝手がアップしています。

さらに、今回の一部改良のタイミングで車内のデジタル環境がアップデートされており、Zグレードに10.5インチの大型ディスプレイ、Gグレードには8インチの「ディスプレイオーディオPlus」を標準搭載しています。

実用面でもアップデートされており、4WD車に「寒冷地仕様」を標準装備（2WDはメーカーオプション）した点は、多くの雪国ユーザーにとって嬉しい配慮といえるでしょう。

そのほか、ボディカラーには、プリウスにも設定されている新色の「マスタード」をZグレードに追加したほか、ドアミラーとシャークフィンアンテナは、全車でブラック加飾に統一されました。

シート横の回転レバーを操作してシートを回転または傾けることで、両脚をそろえたままスムーズに乗り降りできる「ターンチルトシート（メーカーオプション）」の設定グレードが変更されています。

パワートレインには変更がなく、ベーシックな1リッターおよび1.5リッターのガソリンモデル、1.5リッターのハイブリッドモデルが設定されています。いずれも組み合わせるトランスミッションはCVTですが、1.5リッターガソリンモデルのFF車は6速MTも用意します。

駆動方式はFF（2WD）、1.5リッターガソリンモデルとハイブリッドモデルには4WDが設定されています。

ボディサイズは、全長3950mm×全幅1695mm×全高1495-1510mm、ホイールベース2550mmです。

一部改良したヤリスの車両本体価格は169万7300円から288万4200円です（いずれも消費税込み）。グレードにもよりますが、これまでより10万円ほどの値上げとなります。

ユーザーの使い勝手を意識した一部改良版ヤリス。ユーザーの反響について、2月下旬に首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「近年の納車事情を知るお客様からは納期を気にされるお客様が多いです。

現時点では、ガソリンエンジン仕様で2026年4月以降、ハイブリッドモデルは2026年6月以降のご納期となります。

ただ、ご注文数が増えてくるにつれてご納期が延びる可能性もあるので、都度、最寄りのディーラーにご確認ください」

他のトヨタディーラーではいかがでしょうか。

「現時点ではハイブリッドモデルの引き合いが中心です。以前は値引き額や即納車はあるのかといったお問い合わせが多かったのですが、最近は納期を気にされていらっしゃいますね。

現時点では、ハイブリッドが2026年6月以降、ガソリンエンジンは2026年4月以降のご納期となりますが、注文数次第では受注停止となってしまう可能性もあるため、ディーラーにお問い合わせください」

ベーシックカーとして十分すぎるほどの装備や性能を持つヤリスですが、一部改良したヤリスも長期にわたる納車待ちとなるのでしょうか。

ちなみに、トヨタのサブスクサービス「KINTO」を通じて注文すると納車まで1.5か月〜3か月とのことです。

ただし、購入ではなくリースという形になるので、メリット・デメリットをきちんと理解しておく必要があります。