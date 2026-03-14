＜速報＞松山英樹は「72」で後退 久常涼は「69」で暫定16位、金谷拓実も週末へ
＜ザ・プレーヤーズ選手権 2日日◇13日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞第5のメジャーと呼ばれるPGAツアーのフラッグシップ大会は第2ラウンドが進行している。
【写真】名物ホール17番パー3は池のなかにポツンとグリーンがある
日本勢は3人が出場。大会初制覇を狙う松山英樹は17位タイから出たこの日、4バーディ・4ボギーの「72」でホールアウト。トータル2アンダー・暫定28位タイで終えた。今季好調の久常涼は5バーディ・2ボギーの「69」でホールアウトしてトータル4アンダー。前日の30位から暫定●位に順位を上げて、3度目の出場で初めて週末に進んだ。大会初出場の金谷拓実は4バーディ・4ボギーの「72」で回り、トータル1オーバー・暫定52位タイで決勝進出が濃厚の位置で予選を終えた。松山と同組で回ったザンダー・シャウフェレ（米国）が「65」で回りトータル10アンダーで暫定首位タイ。前年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）は「71」と1つ伸ばしてトータル1オーバー・暫定52位タイで終えている。2023、24年大会覇者で世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は、14ホールを終えて予選カットライン上のトータル1オーバーでプレー中だ。賞金総額は、米ツアー最高額となる2500万ドル（約39億4032万円）で、優勝者には450万ドル（約7億925万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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