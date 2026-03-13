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これから盛り上がってくる？

Microsoft（マイクロソフト）が、2001年秋にXboxを発売してから、今年で25周年を迎えます。このほどゲーム開発者向けカンファレンス「2026 Game Developer Conference」にて、次世代Xbox開発部門のJason Ronald副社長が基調講演を行い、記念となる新発表をしましたよ。

来年登場の次世代Xbox

噂されてきた次世代Xboxについては、開発コードネームが「Project Helix」となり、来年中にアルファ版のハードウェアリリースが予定されていることが明かされました。AMDと共同開発が進む独自チップのSoCを搭載。次世代のDirectXやFSRのアップスケーリングを可能にし、飛躍的な性能向上が実現するとされていますね。

ハイスペックな新性能もさることながら、Project Helixの最大の特色は、PCゲームへの対応となるでしょう。Xboxというコンソールゲーム機向けのタイトルのみならず、PCゲームもスムーズにプレイできるプラットフォームとなることが明言されています。よりリアルで没入感のあるゲームエクスペリエンスを、どちらのタイトルのゲームでも共通して楽しめる1台になるというのは大きな魅力でしょう。

Windows 11が変わる？

なお、現在のタイムラインだと、Project Helixが正式発売されるのは、早くても2年後になるでしょう。そこまで待てないし、そもそもXbox生誕25周年の今年に合わせた発表としては、なんとWindows 11への新モード追加がアナウンスされています。

ASUS（エースース）から昨年発売された「ROG Xbox Ally」では、Windows 11をOSに採用しつつ、Xboxゲームをコントローラーで操作するのに適したFull Screen Experience（フルスクリーンエクスペリエンス）が実装されました。

どうやらMicrosoftは、来月からWindows 11へのアップデートという形で、これと似たXboxモードに切り替えられる新機能を、一部の市場から限定的に追加。今のパソコンで、よりXboxゲームをフルに楽しめるプレイ環境が整うと予告されていますよ。

Windows 11がXboxゲームをプレイするのに最適なアップグレードを遂げ、一方のXboxは次世代機のProject Helixで、よりPCゲームをプレイしやすいマシンに進化を遂げる…。垣根が除かれることで、どんな新たな世界が実現するのか、待ち遠しいかぎりですよね〜。

Source: Microsoft