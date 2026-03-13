「東京地裁の前には、午前9時前から報道陣がカメラを構えて集結していました。定員20名の一般傍聴席を求め、傍聴券の抽選に集まった希望者は289人。約14.5倍という倍率からも、高い関心が寄せられていることがわかります」（スポーツ紙記者）

3月13日、お笑いトリオ・ジャングルポケットの元メンバー・斉藤慎二被告（43）の初公判が東京地裁で行われた。

’24年7月にロケバス車内で20代女性に性的暴行を加えた疑いで、同年10月に書類送検された斉藤被告。当時所属していた吉本興業からはマネジメント契約を解除され、’25年3月に不同意性交と不同意わいせつの罪で在宅起訴されていた。いっぽう、翌月からはバームクーヘンの移動販売を始め、初公判を目前に控えた11日も埼玉県内に出店することを店のインスタグラムで告知していた。

迎えた初公判では、黒いスーツ姿で入廷した斉藤被告。やや緊張した表情を見せながらも、検察官が読み上げる起訴状の内容をはっきりとした口調で否認したという。

「捜査段階では“軽率な行為で相手や自分の家族に迷惑をかけた”という趣旨の供述をしていたといいますが、初公判では罪状認否について『私の行為に同意してくれていると思った』と否認。弁護側は無罪を主張しており、被害者側の主張と真っ向から対立する形となりました」（前出・スポーツ紙記者）

今後の裁判の行方に注目が集まるなか、斉藤被告の妻・瀬戸サオリ（38）はというと……。あるファンは言う。

「斉藤さんの初公判があった日、午前11時頃にサオリさんはインスタグラムのストーリーズを更新していました。『本日の献立』として、丸いお盆にピーマンの肉詰めやサラダ、スープなどが並んだ写真を公開。サオリさんにとって“日課”となっている投稿ですが、斉藤さんに関する投稿やコメントはありませんでしたね。

同日は、メンバー限定の有料サブスクの方でもストーリーズが更新されましたが、斉藤さんに一切触れない近況報告のみ。サブスクの投稿も定期的に更新されていますが、料理や息子さんの話題がメインになっています。通常運転ではあるのですが、心配にはなりますね……」

いっぽう瀬戸といえば、斉藤被告を擁護するような投稿が炎上したことも。ある芸能関係者は言う。

「斉藤被告の事件発覚後、サオリさんはインスタグラムで《一部違う報道がされております》などと投稿。声明を発表した経緯について《私にも守るべき子供がいます》とつづっていましたが、被害者側から《まるで私に非があるかのような事実と異なるコメントが出された》と反論されてしまいました。

瀬戸さんの投稿には批判コメントが殺到し、インスタグラムの更新は今年の年明けまで途絶えていました。ただ、事件が明るみになる少し前から、サオリさんの投稿から斉藤被告を意味する“パパ”や“家族”といった言葉が登場しなくなっていたのです。いつの間にか過去の投稿からも“パパ”の表記が消えていたので、サオリさんも夫が置かれている状況に苦悩していたのではないでしょうか」

炎上した投稿は現在も残されたままだが、約2週間前には“意味深”にも思えるような投稿も……。

2月24日の投稿で、ぬいぐるみを抱く息子の近影を公開していた瀬戸。《幼稚園生活もあと少し。寂しいなぁ 大きくなったね》と書き出し、《ママにたくさん笑ってほしい！とか ママを助けるためにうまれてきたよ。とか 毎日毎日愛と優しさをたくさんくれる息子》《いつも大きな愛で包んでくれて 幸せだな?と改めて》と感慨深げにつづっていた。

前出の芸能関係者は「夫妻が離婚したという情報は聞こえてきませんが、サオリさんは事実上のシングルマザーとして仕事と育児を両立させているようです」と言い、こう続ける。

「サオリさんの投稿からは、日々息子さんに励まされていることが伝わってきます。ただ、“笑ってほしい”“助けるため”といった言葉を見ると、息子さんはサオリさんが苦しい状況に置かれていることを察知しているのかもしれません。

’24年10月に『NEWSポストセブン』で、斉藤被告が事件発生後に家を出て別居状態にあることが報じられていました。昨年4月には斉藤被告の知人が『SmartFLASH』の取材に、斉藤さんが《家庭を取り戻したい》《奥さんに許しを乞いたい》と話していたことを証言。状況から察するに、いまも夫婦関係は修復されていない可能性が高いでしょう。

また、斉藤被告が起訴内容を否認したことに、世間からは驚きの声も上がっています。こうした状況下で、サオリさんが夫について発言するのはリスキーにも思えます。“完全スルー”を貫いているのは“息子さんを守る”という強い決意のもと、波風を立てないように事態の推移を見守っているのかもしれません」

愛する妻子と離れ、斉藤被告はどのような思いで裁判に臨んでいるのだろうか。