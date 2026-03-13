あいのり・桃、新居のソファ選び再び“迷走中”
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が11日、オフィシャルブログを更新。新居で検討しているソファについて“迷走中”であることを明かした。
これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことやハウスメーカーを決めたことなどをブログで報告してきた桃。建築途中の新居に入り、吹き抜けになっているリビングや子ども部屋、一番心配していたキッチンなどを公開している。
この日、「【注文住宅】ソファがまた迷走中…」と題してブログを更新すると、以前決めたという新居のソファについて「やっぱりサイズ感とかが心配で、、、」と心境を吐露。ハウスメーカーの積水ハウスに依頼して作成してもらったという広々としたリビング空間に大きなL字型ソファが配置されたイメージが描かれ、開放感のある吹き抜けや大きな窓が印象的なモダンなリビングの様子が確認できるCGパースを公開。
桃は「なんか…空間に対してソファが大きすぎる…？」と違和感を覚えたことを明かし、「あれ…なんかしっくりこないなぁ…と思ってしまったんだけど…どう？笑 後ろからみる感じは悪くないんだけど…！」とコメント。
さらに、実際の現場でもスタッフがメジャーを使ってサイズ感を確認する様子の写真も公開し、「大きいな…！」と改めて感じたと告白。その結果、「一回またソファを 探すことにしました…！」と再検討することを決めたという。
当初はL字型ソファを検討していたものの、「空間の広さ的に普通の３seat sofaくらいのサイズ感の方がいいのかもな…？」と考え直している様子。猫の引っ掻き傷や汚れにも強い生地を希望していることから、家具ブランド「Ritzwell」のソファも候補に挙げた。
最後は「うーーーーーん、悩ましすぎるけど、ソファって重要すぎるから慎重に決めなきゃな…」とつづり、新居づくりのこだわりを明かしてブログを締めくくった。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる22年５月５日に第２子次男が誕生している。
