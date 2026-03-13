株式会社ダンクハーツは、インディーゲームタイトル「佐藤さん暇つぶしチャット.exe」を2026年3月13日、Steamにて無料配信を開始しました。

■ 見知らぬ少女との「ごっこ遊び」から始まる恐怖

本作は、PCのデスクトップ上で展開される「デスクトップ侵食型チャットホラー」という一風変わったジャンルのアドベンチャーゲーム。

プレイヤーは自身のPCでチャットアプリを起動し、「ミナ」と名乗る見知らぬ少女と暇つぶしのメッセージをやり取りすることになります。学校や家族に馴染めないという彼女は、「暗躍連合軍団（通称A.R.G）」なる秘密結社のせいで退屈な日々を送っており、プレイヤーはそのA.R.Gを潰すための「ごっこ遊び」に付き合うことになります。

本作の最大の特徴は、チャットアプリの画面内だけで完結しないゲームシステム。

謎を解くためには、家具通販サイトやニュースサイト、SNS、企業のホームページなど、複数の実在するWebページをブラウザで実際に検索・調査していく必要があります。サイト上のテキストや名前、コメント欄の一文に至るまで、画面の向こう側に広がる情報のすべてが「ごっこ遊び」の答えに繋がる手がかりとなります。

謎解きや特定のフェーズをクリアしていくと、自身のことをかわいいと信じてやまないミナから、ご褒美として「自撮り」の画像が送られてきます。しかし、うっかり彼女の機嫌を損ねるような（嫌われる）発言をしてしまうと、距離を置かれたり、最悪の場合はブロックされてしまうことも。

ミナと関係を深めつつ、「ごっこ遊び」の真相を解明しましょう。

■ デジタルゲーム×ブラウザ探索の新レーベル「双異典」も発表

また、本作の配信にあわせて、デジタルゲームとブラウザ探索を掛け合わせた新たなインディーゲームレーベル「双異典（ソウイテン）」の立ち上げも発表されました。

クリエイターのMYU氏が企画・制作・運営を1人で手掛ける本レーベルは、アプリと実在のWebブラウザという「双（ふたつ）」の画面が相互に作用しながら物語が進展する独自のエンターテインメントを提供していくとのことです。

「佐藤さん暇つぶしチャット.exe」はSteamにて無料でプレイ可能となっています。現実とネットの境界がじわじわと侵食されていく、新感覚のホラー体験が待ち受けています。

