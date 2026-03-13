1児の母・木村文乃、“残り物”活用の1人分ご飯公開「お店で出てきそう」「アレンジ上手で尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/03/13】女優の木村文乃が3月12日、自身のInstagramを更新。1人の食卓を公開した。
【写真】1児の母・38歳女優「お店で出てきそう」冷蔵庫の残り物で作ったお洒落“ひとりめし”
木村は「今日のひとりめし」とつづり、「小松菜とトマトのキーマカレー」「せとか」「とちあいか」と、1人分の献立を紹介。木村は「やわやわになったトマトと作り置きで作りすぎた小松菜があったので。これも以前作ってお気に入りのレシピ」などと、冷蔵庫の残り物を上手く活用した、彩りの良いキーマカレーの写真を披露している。
この投稿にファンからは「野菜たっぷりで栄養満点」「お店で出てきそう」「アレンジ上手で尊敬」「1人でも手を抜かないの脱帽です」「盛り付けがおしゃれ」「このレシピ真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆木村文乃、冷蔵庫の残り物を組み合わせた「おひとりめし」披露
◆木村文乃の投稿に反響
