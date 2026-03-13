子犬の頃から遊んでくれている、大好きなおじさんに会った秋田犬。喜びのあまり大興奮する姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で15万8000回再生を突破し、「嬉しそうな顔！」「愛がダイナミック」といったコメントが寄せられています。

【動画：『子犬の頃から遊んでもらっていたおじさん』に遭遇した秋田犬→自分の大きさを分かっていない光景】

大好きなおじさんと遭遇した秋田犬

TikTokアカウント「akitainu.eikichi」に投稿されたのは、子犬の頃から遊んでくれているおじさんに会った時の秋田犬「えいきち」くんの様子。えいきちくんは、おじさんのことがとにかく大好きなんだそう。

「おじちゃんだ！」と言わんばかりに尻尾を振りながら、おじさんに飛びつくえいきちくん。両手を広げて受け止めてくれるおじさんに、挨拶代わりにえいきちくんの頭突きが炸裂。

迫力がすごい！喜びのお顔ぺろぺろ

立ち上がると150センチはあるという大きなえいきちくんは、おじさんの顔を舐めたくて何度も必死にジャンプ。おじさんとは長いお付き合いで、飼い主さんは「扱い方も分かってくれていて安心」なのだそう。

「Mだから構われるよりあしらわれるのが好き」だというえいきちくん。精一杯首を伸ばして、ナデナデされながらおじさんの顔を必死でぺろぺろ。おじさんもえいきちくんも、とっても楽しそうです。

離れ際には「強めのパンチ」もお見舞い

えいきちくんがひたすら顔を舐めていると、おじさんがふっと後ろに下がって離れていきます。すると、えいきちくんは離れ際におじさんに強めのパンチをかましていたんだとか。

大好きなおじさんに会えて、大興奮してしまったえいきちくん。全身で「会えて嬉しい！」を表現する姿は、多くの人をほっこりさせることとなったのでした。

投稿には「嬉しそうな顔！」「愛がダイナミック」「あしらわれるのが好きとはｗ」「おじさん攻撃されてるように見えて草」「かわちぃ」「パワフルすぎる」といったコメントが寄せられています。

えいきちくんの癒し溢れる日常は、TikTokアカウント「akitainu.eikichi」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「akitainu.eikichi」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。