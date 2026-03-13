【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 0−0 AEKラルナカ（日本時間3月13日／セルハースト・パーク）

【映像】鎌田の「絶品アウトサイドキック」（実際の様子）

クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が、イングランドのサポーターたちを唸らせるダイレクトのアウトサイドキックを見せた。

クリスタル・パレスは日本時間3月13日、UEFAカンファレンスリーグのラウンド16・ファーストレグでキプロスのAEKラルナカと対戦。何度か決定機を作り出しながらスコアレスドローで試合を終え、アウェーのセカンドレグ（3月20日）に向けてやや不安を残した。

全体的に低調だったクリスタル・パレスだったが、ダブルボランチの一角としてスタメン出場した鎌田は、2列目を超えて最前線に飛び立つ動きで攻撃に深さを作り出す。15分にはパスで幅を作り出してスタジアムを沸かせた。

クリスタル・パレスのFWエヴァン・ゲサンがセンターサークル内で競り合ったところでボールがこぼれる。これに反応した鎌田が素早くボールに寄せて行くと、左前方でフリーとなっていたDFタイリック・ミッチェルに向かって右足のアウトサイドで、ダイレクトのループパスを通したのだ。

直近はコンディションを上げる

この巧みなパスには、セルハースト・パークに詰めかけたサポーターたちも歓声を上げる。最終的にミッチェルのグラウンダーのクロスに対して、FWヨルゲン・ストランド・ラーセンがわずかに合わなかったものの、鎌田のパスを起点にクリスタル・パレスがゴールに迫った。

このプレーにファンたちは、SNS上で「鎌田うっっま」「モドリッチばりのアウトサイド」「鎌田魅せるね」と称賛。また試合を通しても「鎌田は動きはもちろん、パスも良かったな」「結果は残念だけど、鎌田のパフォーマンスは最高」「鎌田良いしさっきチャント聞こえてたの嬉しい」「個人的に今日の鎌田はめちゃくちゃ良いと思う！」といった評価が並んでいる。

この日の鎌田は90分間フル出場。右ハムストリングの怪我で年末から2月上旬まで欠場していた鎌田だが、直近は公式戦5試合連続スタメンとコンディションを上げている。クリスタル・パレスではもちろん、3月下旬に行なわれる日本代表の欧州遠征でも活躍が期待される。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）

