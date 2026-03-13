コレはカッコいい！タイトリスト『T-SERIES』アイアンのオイルカン仕上げ、3月27日限定デビュー
アクシネットジャパンインクから、限定アイアンのアナウンス。「タイトリストは、NEW T-SERIESアイアンのオイルカン仕上げを『T100』『T150』『T250』『T350』それぞれのモデルで3月27日より数量限定で発売いたします」と、同社広報。
【画像】陽光の芝の上で見ると、もっと魅力的な輝き！
「オイルカン仕上げは、もともと数量限定のボーケイ・デザインウェッジとして開発されたもので、PVD処理によって深みのある銅色の外観を実現。耐久性を高めるとともに、反射を抑えた仕上げとなっています。T100、T150、T250、T350の各モデルで共通して採用され、右用・左用の両方をラインアップしています。左用はタイトリスト公式オンラインショップ限定発売となります」（同） シャフトは『T100』と『T150』が『N.S. PRO MODUS? TOUR Black 115 S』で、『T250』と『T350』が『N.S. PRO 880 AMC Black S』。6本セットが税込217,800円、別売りの単品が36,300円。数量限定にて、気になる人はお早めに。
