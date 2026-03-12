2011年3月11日に発生した東日本大震災から15年がたちました。災害時に水道が止まった場合、給水が行われますが、水を入れた重いペットボトルをいくつも持ち運ぶのは、体に大きな負担をかけます。災害時に大量のペットボトルを楽に持ち運ぶ方法について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。

【画像で見る】「えっ…すごく便利！」 これが「給水用ペットボトル」を大量に持ち運ぶ“裏技”です！（自衛隊直伝）

自衛隊は「大量のペットボトルを楽に運搬！ バッグなどがない場合に備えて覚えておいてね」と投稿し、動画を投稿。この動画では、自衛官が、ひもを使ってペットボトルを運搬する方法について、次のように紹介しています。

（1）ペットボトルの下にひもを挟んだ後、結び目を作る。

（2）結び目にペットボトルを通す。

（3）この動作をもう一度行う。

この投稿に対し、SNS上では「素晴らしい」「なるほどね！参考になります！」「タメになって面白い！」「え？ 『どうなってんの？』と思ってやってみたらできました！」「本当に勉強になり実行させてもらいます」「ペットボトルホルダーを買わなくてもいいなぁ」などの声が上がっています。