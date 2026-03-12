全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は江戸末期の文久元年（1861年）創業、東京・九段下の寿司店『九段下 寿司政』のランチです。

赤酢のシャリがネタを引き立て余韻を残す

趣きのある建物は大正時代のもの。関東大震災を経て九段下に店を構え、『寿司政』の味を確立したのが、職人気質の3代目・戸張政次郎氏だという。

「政次郎亡き後、その味を職人たちに伝え、誰が作っても『寿司政』の味となるようにしたのは祖母。私も10代の頃に教わりました」とは現在の5代目、戸張正大さんだ。

竹にぎり5500円

『九段下 寿司政』竹にぎり 5500円 煮物（穴子や煮イカ、煮蛤）、〆物（小肌、サバ）、焼物（玉子焼）それぞれに細やかな仕事がされている

小肌、穴子、煮蛤、玉子焼、おぼろ、しいたけ、かんぴょう、ガリ。

いずれも「仕事によって独自の味が出る」というものだ。そして欠かせないのが赤酢がよく効いたシャリだ。塩、砂糖と2種類の赤酢の独自の配分。甘みが抑えられた酢飯がネタを引き立て、余韻を残す。強めの酢〆で旨みが引き出された小肌などともこの上ない相性を見せる。

握りはもちろんだが、そうした仕事の集大成とも言えるのが「ちらし」。かんぴょう、椎茸、ガリ、おぼろ、小肌、シャコ、煮イカ、玉子……と16種類もの具が次々に顔を出す。しみじみとため息が出るような旨さである。

『九段下 寿司政』店内は木の香漂う落ち着いた雰囲気

九段下『九段下 寿司政』

［店名］『九段下 寿司政』

［住所］東京都千代田区九段南1-4-4

［電話］03-3261-0621

［営業時間］11時半〜14時、17時半〜22時※土・日・祝は〜21時

［休日］無休

［交通］地下鉄半蔵門線ほか九段下駅6番出口からすぐ

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

