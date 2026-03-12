藤沢駅（神奈川県藤沢市）に設置された江ノ島水族館の看板広告がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】小田急江ノ島線、藤沢駅の一番ホームに停車中、撮影しました

「海の中を走る電車！？ （江ノ島水族館の看板）」と投稿者が紹介したのは海の中深くを電車が走っているかのような一枚の写真。



この風景は小田急江ノ島線・藤沢駅の一番ホームに停車中の車両内で撮影したもの。窓の外一面に海中の風景をプリントした巨大看板が設置されているため、まるで海の中にいるような錯覚を起こしていしまうのだそうだ。



SNSユーザー達から



「広告の配置が神すぎる！一瞬本当に海の中かと思って二度見しました。」

「え、これマジ！？江ノ電が海の中走ってるんだけど…。新江ノ島水族館のセンス良すぎて鳥肌。現実忘れるレベルできれい」

「これ見かけた瞬間、ドラマ思い出して、脳内で緑黄色社会の『サマータイムシンデレラ』流れてきてた 」



など数々の驚きの声が寄せられているこの風景について投稿者にお話を聞いた。



ーーご覧になった感想を。



投稿者：「竜宮城行きの、海中を走る電車みたい！」と思いました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



投稿者：びっくりしました。海外からの反響もあり、「見に行きたい」との言葉も多かったです。私が言うのも変ですが、他の乗客に迷惑がかからないように気を付けながら、ぜひ見に来てほしいです。



◇ ◇



藤沢駅は始発駅のため、この風景はよく目にするということだ。ご興味ある方はぜひ足を運んでいただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）