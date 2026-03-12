“スーパーな航続距離”は、

今後アウディ・ブランドの特徴に？

アウディのニューモデル攻勢が続いている。2025年2月にA5、4月にはQ6 e-tron、7月にはQ5とA6 e-tronが日本で発売され、本国ではQ3の新型もすでにデビューした。

今回はプレミアムアッパーミドルBEV、A6e-tronを紹介しよう。A6 e-tronにはスポーツバックとアバントの2ボディがあり、それぞれパフォーマンスを名乗る標準グレード系とスポーツ仕様のS6 e-tronをラインアップする。駆動方式はパフォーマンス系がシングルモーターのRWD、S6 e:tronはツインモーターのAWD（クワトロ）となる。

基本骨格にはアウディがポルシェと共同開発した、電気自動車プラットフォーム、PPE（プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック）を採用。A6 e-tronはPPEとして初のフラットフロアコンセプトモデルだ。PPEによりすべての機能が向上。中でも優れた走行性能と長い一充電走行距離、そしてアッパークラスに匹敵する広い居住空間を実現した。

注目は圧倒的な航続距離の長さだ。パフォーマンスの一充電走行距離は一充電走行距離（WLTCモード）はアバントが734km、スポーツバックは769km。スポーツバックに設定するレンジプラスパッケージを装着すると国内最長の実に846kmにまで伸びる。

メーカーがA6 e-tronを「一充電走行距離の新レベルを築く電気自動車」と声高にアピールするのもうなずける。超ロングクルーズが可能な“スーパーな航続距離”は、今後アウディ・ブランドの特徴となるに違いない。

この航続距離に貢献しているのが、アウディ史上ベストという空力性能だ。スポーツバックのCd値は実に0.21。車高が40mm高いアバントでも同0.24というからたいしたものだ。

