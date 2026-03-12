お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が12日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。絵本を描き始めたきっかけを語った。

西野は芸人、絵本作家、映画製作など多才に活躍。自身の歩みについて「スタートが早かったんです」と振り返り、「はたちで『はねるのトびら』。25（歳）の時に番組がゴールデン上がって、そのあたりから『次か』ってなったんです。そこから絵本です」と話した。

次の一手を考え始めたきっかけについても「ちょうどその時にお台場にシルク・ドゥ・ソレイユが来てたんです。それを番組で紹介する仕事が多くて、その時にだんだん悔しくなってきて」と回想。土屋伸之が「シルク・ドゥ・ソレイユに嫉妬したの？嫉妬したことないよ！そこ敵だったんだ」と大笑いすると、西野は「めっちゃ好きだけど、自分もああいうのを作りたいなと。その時にはネットも接続してたから、海外のいろんなエンタメが入ってくる。こっからはちゃんと世界を取りに行きたいなと思って。非言語のものか、あるいは翻訳のハードルが低いものにちょっと力を入れて。それで絵本ですね」と絵本を選んだ理由についても語った。

また「タモリさんにちょうど『絵を描け』って勧められたのもそのタイミングだったので。そこからですね、スタートは」と話していた。