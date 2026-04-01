お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣（45）が製作総指揮・原作・脚本を務めた『映画えんとつ町のプぺル〜約束の時計台〜』が、3月27日から公開された。本作は、『映画 えんとつ町のプぺル』（’20年）の続編。コロナ禍の中で公開された前作だったが、その苦境にもかかわらず観客動員数196万人、興行収入27億円を突破する大ヒットとなったが――。「続編でも同様の大ヒットが期待されていましたが、今作は前作ほど振るっていない