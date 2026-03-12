11日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16・1stレグでレアル・マドリードとマンチェスター・シティが対戦し、3-0でレアルが勝利を収めた。



今大会のラウンド16最大のビッグマッチとして注目を集めた両チームの対戦は、序盤から一進一退の攻防が続いたが、20分にティボー・クルトワのロングキックに反応してフェデリコ・バルベルデがシティ守備陣の背後に抜け出し、最後はジャンルイジ・ドンナルンマもかわしてシティゴールにボールを流し込んでレアルが先制する。





バルベルデの勢いは止まらない。同選手は27分にもヴィニシウス・ジュニオールのスルーパスが相手選手に当たってこぼれたボールを素早く拾ってゴール前で左足を振りぬいて2点目を決めると、42分にもブラヒム・ディアスの浮き球のパスをゴール前で受けてから右足でシュートをゴール左隅に決めてハットトリック達成。レアルがバルベルデの活躍で3点をリードして前半を終える。一方、前半のうちに3失点の喫したシティは、後半に入ると攻勢を強めてレアルゴールに迫るが、逆に56分には手薄になった背後をレアルにつかれてカウンター攻撃からペナルティキックを与えてしまう。このピンチはドンナルンマがヴィニシウスのシュートを読んでセービングしたことで切り抜けたが、これ以降守備を固めてカウンター狙いに切り替えたレアルの前にシティは決定機を作り出すことができない。結局シティは無得点のままタイムアップを迎え、レアルが3-0で勝利。ベスト8進出に向けて大きく前進した。［スコア］レアル・マドリード 3-0 マンチェスター・シティ［得点者］レアル・マドリードフェデリコ・バルベルデ(20,27,42)