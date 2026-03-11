竹内涼真、井上真央出演のテレビ朝日ドラマ「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜」第８話が１０日に放送され、現代で起こった事件の真相が判明した。次回が最終回。

現代で起こったスーパー店長事件を巡って、岩本万季子（井上真央）と佐久間直人（渡辺大知）が高校時代に起こった悲劇を明かし、この悲劇が今回事件の引き金となったことが判明した。

ラスト、刑事・南良理香子（江口のりこ）が、回収した拳銃を調べれば２３年前事件も解決すると告げた。

飛奈淳一（竹内涼真）らが凶器の拳銃を隠した２３年前事件では、落命した銀行強盗犯が奪った現金３０００万円が消えており、最大の謎となっている。

２３年前事件の捜査に応援で関わっていた現署長小杉房則（段田安則）の関与を疑う見方が浮上。第８話では、南良刑事が捜査会議で署長から拳銃について聞かれ、「分かっていません」と嘘の報告をして伏せていた。

直人が釈放される際には、またも署長が花壇の手入れ。手伝おうとする刑事永井道哉（上川周作）に迷惑そうに「草じゃなくてパンジーだよ」と言っているのを、南良刑事がじっと見つめていた。

消えた３０００万円や２３年前事件につながる証拠が、花壇に隠されているとの見方が浮上。署長と不審な密談をしている場面が描かれるも、なぜか公式人物相関図に掲載されていないハードボイルドな刑事課長・盛田昭二（山田純大）も不可解な存在となっている。