深夜の勉強は「脳の破壊活動」だった。偏差値が爆伸びする人が実践する、夜10分の特別なルーティン

塾講師ヒラが「【誰も教えてくれない】偏差値が爆伸びする人だけがやってる”夜10分”の究極ルーティン#shorts」を公開した。深夜に及ぶ学習は「脳の破壊活動」であり、偏差値が高い人は夜を翌日の「仕込みの時間」として活用しているという事実と、その具体的な実践方法を提示した。



動画の冒頭でヒラ氏は、毎晩深夜1時まで机に向かう行動のリスクを指摘する。朝に頭が働かない、授業の内容を理解できない、ケアレスミスが減らないといった問題は、すべて夜更かしに原因があるという。偏差値70を超える人は夜に根性で勝負するのではなく、翌日の準備に充てていると語り、寝る前の10分間で完結する4つのステップを紹介した。



1つ目のステップは、今日の勉強を「感情ゼロで箇条書き」にする作業である。「英語長文2題」「数学5問」のように事実のみを記録し、「できなかった」という反省は絶対に行わないよう忠告した。夜の反省は脳に「勉強＝辛いこと」と記憶させ、勉強アレルギーを引き起こす原因になるためである。



2つ目は、「明日の自分への超具体的命令」を下す作業だ。「明日数学をやる」といった曖昧な予定ではなく、「18時30分 机で青チャート142ページの問3を解く」のように、時間、場所、最初の一手まで詳細に決める。これにより脳が自動運転モードに入り、翌日迷う時間をなくす働きがあるという。



3つ目は、明日の問題をチラ見して「あえて途中で閉じる」というユニークな手法である。明日解く問題を1問だけ見て「気持ち悪い」と感じる状態を作り出すことで、脳が無意識にその問題を考え続け、机に向かった瞬間に爆発的な集中力を発揮する。



4つ目のステップは、「ミニテストで悔しさを作る」行動である。その日間違えた英単語などをテストし、「思い出せなくて悔しい」という感情を生み出す。「安心感は記憶に残らない。でも悔しさは記憶に残る」と語り、この悔しさが脳にとって絶対に忘れないためのサインになると解説した。



ヒラ氏は、この10分間のルーティンを実践すれば、翌朝の「脳の軽さ」に衝撃を受けるはずだと断言した。やみくもに時間をかけるのではなく、脳の仕組みを理解して感情や思考をコントロールする手法は、学習効率を飛躍的に高めるための重要なヒントとなる。